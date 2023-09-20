الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

وكيل تعليم الغربية يتابع جاهزية المدرسة الرسمية الدولية لاستقبال العام الدراسي

جولة وكيل وزارة التربية
جولة وكيل وزارة التربية التعليم

قام ناصر حسن، وكيل الوزارة، يرافقه مدير إدارة التخطيط بالمديرية، بمتابعة المدرسة الرسمية الدولية بطنطا، وذلك في إطار الاستعداد لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وتبين قيام المدرسة بكافة التجهيزات والاستعدادات لاستقبال أبنائها الطلاب، خاصة أن العام الدراسي الجديد سيبدأ بالمدرسة اعتبارا من الأحد القادم.

وفي نهاية المتابعة، قدم وكيل الوزارة الشكر لإدارة المدرسة الدولية على الجهد المبذول في أعمال الصيانة، وتجهيز القاعات والفصول، ونظافة الممرات والفناء والفصول ودورات المياه، متمنياً التوفيق لجميع العاملين، وعاماً دراسياً مكللاً بالنجاح.

جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات وتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، 

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