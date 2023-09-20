كاريزما

الأربعاء 20/سبتمبر/2023 - 07:56 م 9/20/2023 7:56:48 PM

العنوان جزء من قصيدة الشاعر بابلو نيرودا، لكنى أستعيرها لأتكلم عن حرب السودان وكيف عرقلت علاج شاعر ثورة أكتوبر هاشم صديق، حتى أن علاجه تأخر أيامًا لكى يتاح لأهله الانتقال به من منزله فى حى بانت بمدينة ام درمان، إلى أقرب مستشفى أو مركز طبى لسرعة إنقاذه.

هاشم صديق واحد من أبرز أدباء السودان، يتميز بتعدد مواهبه، فهو مؤلف مسرحى واشتهر بمقالاته النقدية وأعماله الإذاعية الساخرة، إلى جانب تألقه فى كتابة الدراما التليفزيونية وكتاباته الصحفية اليومية.

ومن أهم أعماله أوبريت (قصة ثورة) وهو أول وأكبر عمل غنائى استعراضى فى السودان كتب بمناسبة ثورة أكتوبر ١٩٦٤، وصدر لهاشم صديق ١٢ ديوانا شعريا وله أيضا ١٥ مجموعة شعرية لم تنشر.

كان آخر محاولات خروج هاشم صديق من منزله وقت حصار الحرب الذى استمر شهرًا كاملًا من الاشتباكات الدامية بين الأطراف المتصارعة، التف حوله عشرات من الأصدقاء لمحاولة الوصول إلى حل سريع لتبادل أدوية أو محاولة دخول أطباء لسرعة نجدته، إلا أن الجميع أكدوا حاجته لمستشفى، وبعد أكثر من محاولة فاشلة نجحوا فى نقله فوق عربة متواضعة هى عربة نقل البضائع!

ليست أزمة هاشم صديق الأولى، بل إن السودان ودع خمسة عشر شاعرا ومبدعا بسبب الحرب الدائرة هناك، سواء بسبب سقوط قذائف فى منازلهم أو أماكن أعمالهم، من بينهم الشاعر والملحن عمر الشاعر الذى عرف بعبقرى اللحن والموسيقا، والفنانة السودانية شادن حسين سقطت قذيفة على منزلها أدت إلى مقتلها وقبلها الشاعر الصادق إلياس قتل فى إحدى ضواحى شرق الخرطوم، ورحل أيضا الشاعر عبدالعزيز جمال الدين بعد أن دخل فى غيبوبة حزنًا على استشهاد شقيقه فى الحرب، وقتلت أيضًا الشاعرة الفنانة آسيا عبدالواجد أرملة الشاعر الكبير محمد الفيتورى بعد أن أصيبت بشظية، والمؤسف أن تعذر دفنها فى أى مقبرة سواء مقابر الأسرة أو المقابر العامة بسبب القذائف المستمرة، وتم دفنها داخل مبنى مؤسسة تعليمية!

ومن بين الراحلين عازف الفلوت حافظ عبدالرحمن وكانت الصحافة الأوروبية تعتبره واحدًا من أبرز مواهب أفريقيا الموسيقية.

وسقط الموسيقى خالد سنهورى وتم دفنه أمام منزله.

الحرب المستمرة فى السودان حصدت مئات من الشعب وكثيرًا من المبدعين فى مجالات مختلفة.

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