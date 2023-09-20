ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات المسائية

ارتفعت أسعار المشغولات الذهبية فى منتصف التعاملات، اليوم الأربعاء 20 سبتمبر، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة بنحو 10 جنيهات، ليسجل متوسط سعر عيار "21" الأكثر انتشارًا عند سعر 2235 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

ما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر:

أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2235 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2554 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2341 جنيهًا.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 1916 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1490 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر1277 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 958 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 17880 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1946 دولارًا للأوقية.

أسعار الذهب تستقر قبل وقف محتمل لرفع الفائدة الأمريكية:

أسعار الذهب

لم يطرأ تغير يُذكر على أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين أحدث التصريحات والتوقعات بشأن أسعار الفائدة من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بعد اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي.

استقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1930.09 دولار للأونصة لتظل دون أعلى مستوى لها منذ الخامس من سبتمبر أيلول والذي سجلته أمس الثلاثاء، وتراجعت أسعار العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1951.10 دولار للأونصة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُثّبت مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في الوقت الحالي، لكنهم سيشيرون أيضا في توقعات اقتصادية جديدة إلى ما إذا كانت الحاجة لرفع أسعار الفائدة أكثر قبل نهاية العام لا تزال مستمرة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 23.25 دولار للأونصة. وصعد البلاتين 0.2% إلى 941.03 دولار. وزاد البلاديوم 1.3% إلى 1276.22 دولار.