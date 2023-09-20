ارتفاع أسعار الذهب في منتصف التعاملات

ارتفعت أسعار المشغولات الذهبية فى منتصف التعاملات، اليوم الأربعاء 20 سبتمبر، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة بنحو 15 جنيهات، ليسجل متوسط سعر عيار "21" الأكثر انتشارًا عند سعر 2225 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

ما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

أسعار الذهب في مصر:

أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2225 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2543 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2331 جنيهًا.

سجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 1907 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1483 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر1271 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 953 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 1780 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1937 دولارًا للأوقية.

استقرار أسعار الذهب ترقباً لقرار "الفيدرالي" الأميركي بشأن الفائدة

أسعار الذهب

لم يطرأ تغير يُذكر على أسعار الذهب اليوم الأربعاء مع ترقب المستثمرين أحدث التصريحات والتوقعات بشأن أسعار الفائدة من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي بعد اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي.

استقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1930.09 دولار للأونصة لتظل دون أعلى مستوى لها منذ الخامس من سبتمبر أيلول والذي سجلته أمس الثلاثاء، وتراجعت أسعار العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1951.10 دولار للأونصة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُثّبت مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في الوقت الحالي، لكنهم سيشيرون أيضا في توقعات اقتصادية جديدة إلى ما إذا كانت الحاجة لرفع أسعار الفائدة أكثر قبل نهاية العام لا تزال مستمرة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 23.25 دولار للأونصة. وصعد البلاتين 0.2% إلى 941.03 دولار. وزاد البلاديوم 1.3% إلى 1276.22 دولار.