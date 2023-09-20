أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء 20-9-2023

ارتفعت أسعار الذهب في الإمارات، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023، خلال تعاملات أسواق الصاغة الإماراتية، إذْ وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر طلبًا إلى مستوى يقرب من 199 درهمًا، فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 1597 درهمًا.

أسعار الذهب اليوم في الإمارات:

سعر الذهب عيار 24:

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 228.14 درهمًا إماراتيًّا، في حين سجل أمس الثلاثاء مستوى 228.09 درهمًا.

سعر الذهب عيار 21:

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 199.63 درهم إماراتي، بينما سجل 199.58 درهم أمس.

سعر الذهب عيار 18:

بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 171.11 درهم إماراتي.

سعر الذهب عيار 14:

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 133.08 درهم إماراتي، بينما سجل أمس 133.05 درهم.

سعر الجنيه الذهب في الإمارات:

كما سجل سعر جنيه الذهب اليوم نحو 1597 درهمًا.

سعر الذهب عالميًّا:

فيما سجلت أسعار أوقية الذهب اليوم نحو 7095 درهمًا.

سعر سبائك الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء.

سجل سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات من عيار 24 إلى 1140 درهمًا.

بينما بلغ سعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات من نفس العيار إلى 2280 درهمًا.

فيما يصل سعر سبيكة الذهب وزن 20 جرامًا إلى 4560 درهمًا.

وجاء سعر سبيكة الذهب وزن 1 كجم من عيار 24 إلى 228102 دراهم.