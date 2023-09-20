فيديو .. عبدة سمانة يسجل الهدف الأول في شباك المقاولون العرب

تمكن عبد سمانة لاعب فريق بلدية المحلة من تسجيل الهدف الأول في شباك المقاولون العرب في المباراة الجارية الآن على ستاد المقاولون العرب في افتتاحية الدوري المصري ..

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وحصل بلدية المحلة على ركلة جزاء في الدقيقة 15 من عمر الشوط الأول ، ورجع حكم المباراة إلى تقنية الفيديو للتاكد من صحة ضربة الجزاء ليؤكد حكم الفيديو على صحة ركلة الجزاء .

وسجل عبد سمانة لاعب بلدية المحلة ركلة الجزاء في الدقيقة 16 من عمر المباراة .

تشكيل المقاولون العرب الرسمي لمباراة بلدية المحلة

محمود ابو السعود في حراسة المرمى

في خط الدفاع أمير عابد ولؤي وائل وعبد الرحمن خالد جبنة وأحمد علاء و

في خط الوسط :جوزيف أوشايا وزياد فرج وعربي بدر

في خط الهجوم وأحمد فوزي ومحمد سالم وعمرو مرعي.

وتضم دكة البدلاء عماد الدين بوبكر وأحمد الشيمي وامادو انياص وعماد ميهوب وعامر عامر ومحمد شوقي غريب وأحمد عيد وعمار حمدي ومحمود وادي.

تشكيل بلدية المحلة الرسمي لمباراة المقاولون العرب

في حراسة المرمي : محمود ماهر .

في خط الدفاع: محمد عمر الرزاق _ محمد صابر _ أحمد رضا _ حسام حسن .

في خط الوسط : يوسف حسن _ ماجد هاني _ عبد الرحمن اللاهوي.

في خط الهجوم : حسام أشرف _ عبد الرحمن سمانة _ عبد الناصر ديمارية .