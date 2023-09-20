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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أسرع هدف في الدوري .. فادي فريد يٌحقق رقم مميز بدوري النيل

فادي فريد
فادي فريد

حقق فادي فريد المنضم حديثًا لفريق سموحة ، رقمًا مميزًا خلال المباراة  التي تجمع بين سموحة والجونة  في اللقاء الجاري على ستاد الاسكندرية في افتتاحية الدوري المصري .

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ونجح فادي فريد لاعب سموحة من تسجيل أسرع هدف في النسخة  الجديدة بالدوري المصري الممتاز حتي الآن  حيث سجل الهدف في الدقيقة 4 من عمر المباراة .

تشكيل سموحة الرسمي لمباراة الجونة

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: محمد مغربي – أحمد حكم – شريف رضا – محمود وحيد

الوسط: إسلام جابر – أحمد خالد – عمرو قلاوة

الهجوم: مصطفى البدري - فادي فريد - حسين فيصل

تشكيل الجونة الرسمي لمباراة الجونة

في حراسة المرمى: أحمد مسعود

في خط الدفاع:صبري رحيل- أليو جاتا- أحمد عبدالرسول- أحمد محمود

في الوسط: دانيال إيدي- نور السيد- سيف العجوز

في الهجوم: محمد الصباحي- كريم ممدوح- حسام إيفونا.

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