أسرع هدف في الدوري .. فادي فريد يٌحقق رقم مميز بدوري النيل
حقق فادي فريد المنضم حديثًا لفريق سموحة ، رقمًا مميزًا خلال المباراة التي تجمع بين سموحة والجونة في اللقاء الجاري على ستاد الاسكندرية في افتتاحية الدوري المصري .
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ونجح فادي فريد لاعب سموحة من تسجيل أسرع هدف في النسخة الجديدة بالدوري المصري الممتاز حتي الآن حيث سجل الهدف في الدقيقة 4 من عمر المباراة .
تشكيل سموحة الرسمي لمباراة الجونة
حراسة المرمى: الهاني سليمان
الدفاع: محمد مغربي – أحمد حكم – شريف رضا – محمود وحيد
الوسط: إسلام جابر – أحمد خالد – عمرو قلاوة
الهجوم: مصطفى البدري - فادي فريد - حسين فيصل
تشكيل الجونة الرسمي لمباراة الجونة
في حراسة المرمى: أحمد مسعود
في خط الدفاع:صبري رحيل- أليو جاتا- أحمد عبدالرسول- أحمد محمود
في الوسط: دانيال إيدي- نور السيد- سيف العجوز
في الهجوم: محمد الصباحي- كريم ممدوح- حسام إيفونا.