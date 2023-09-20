أسرع هدف في الدوري .. فادي فريد يٌحقق رقم مميز بدوري النيل

حقق فادي فريد المنضم حديثًا لفريق سموحة ، رقمًا مميزًا خلال المباراة التي تجمع بين سموحة والجونة في اللقاء الجاري على ستاد الاسكندرية في افتتاحية الدوري المصري .

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ونجح فادي فريد لاعب سموحة من تسجيل أسرع هدف في النسخة الجديدة بالدوري المصري الممتاز حتي الآن حيث سجل الهدف في الدقيقة 4 من عمر المباراة .

تشكيل سموحة الرسمي لمباراة الجونة

حراسة المرمى: الهاني سليمان

الدفاع: محمد مغربي – أحمد حكم – شريف رضا – محمود وحيد

الوسط: إسلام جابر – أحمد خالد – عمرو قلاوة

الهجوم: مصطفى البدري - فادي فريد - حسين فيصل

تشكيل الجونة الرسمي لمباراة الجونة

في حراسة المرمى: أحمد مسعود

في خط الدفاع:صبري رحيل- أليو جاتا- أحمد عبدالرسول- أحمد محمود

في الوسط: دانيال إيدي- نور السيد- سيف العجوز

في الهجوم: محمد الصباحي- كريم ممدوح- حسام إيفونا.