الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

أسعار صرف العملات العربية خلال التعاملات المسائية

العملات العربية
العملات العربية

استقرت أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية، اليوم الأربعاء، 20 سبتمبر في محال الصرافة وتحديثات البنوك الرئيسة والعاملة في مصر.

 

العملات العربية

 

سجلت أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري عند سعر 99.83 جنيه للشراء، 100.22 جنيه للبيع، وبلغ سعر صرف الريال السعودي، عند 8.22 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي، عند سعر 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع. 

 

بلغت أسعار صرف الدينار البحريني عند سعر 81.76 جنيه للشراء، 82.12 جنيه للبيع، فيما سجل الريال العماني، سعر 80.06 جنيه للشراء، 80.41 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الريال القطري، عند سعر 8.45 جنيه للشراء، 8.49 جنيه للبيع، كما بلغ سعر صرف الدينار الأردني، عند مستوى 43.46 جنيه للشراء، 43.69 جنيه للبيع.

 

 أسعار صرف اليورو:

 

أسعار صرف اليورو

 

سجلت أسعار صرف اليورو في البنك الأهلي المصري، 32.82 جنيه للشراء، 33.02 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي، نحو32.99 جنيه للشراء، 33.08 جنيه للبيع.

 

 وفي بنك الإسكندرية، بلغت أسعار اليورو 32.92 جنيه للشراء، 33.12 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار اليورو في المصرف المتحد، عند 32.76 جنيه للشراء، 33.12 جنيه للبيع.

 

حققت أسعار اليورو في البنك التجاري الدولي cib، عند مستوى 32.92 جنيه للشراء، 33.14 جنيه للبيع، وبلغت أسعار اليورو في بنك مصر، سعر 32.82 جنيه للشراء، و33.01جنيه للبيع.

 

ووفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذ سجلت أسعار اليورو مقابل الجنيه نحو 33.14 جنيه للشراء، و33.11 جنيه للبيع.

 

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أسعار صرف الدولار الأمريكي في منتصف تعاملات اليوم

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أسعار صرف اليورو الأوروبي خلال التعاملات المسائية

 

أسعار صرف العملات الأوروبية والآسيوية:

 

 العملات الأوروبية والآسيوية

 

سجلت أسعار صرف اليورو الأوروبي المصري 32.98 للشراء، و33.14 جنيه للبيع، ووصل سعر الجنيه الإسترليني إلى مستوى 38.11 جنيه للشراء، 38.27 جنيه للبيع، وبلغ سعر الفرنك السويسري نحو 34.36 جنيه للشراء، 34.52 جنيه للبيع.

 

وبلغت أسعار صرف الدولار الكندي 22.95 جنيه للشراء، و23.05 جنيه للبيع، والكرون الدنماركي 4.42 جنيه للشراء، و4.44 جنيه للبيع، والكرون السويدي 2.78 جنيه للشراء، 2.79  جنيه للبيع.

 

جاءت أسعار العملات الآسيوية على النحو الآتي: إذ سجلت أسعار صرف الـ100 ين الياباني نحو 20.84 للشراء، 20.93 جنيه للبيع، واليوان الصيني عند 4.22 جنيه للشراء، 4.24 جنيه للبيع.

 

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