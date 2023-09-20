تامر حسني ينعى والدة دينا الشربيني: راحت عند الحنّان الكبير

نعى النجم تامر حسني، وفاة والدة الفنانة دينا الشربينى، ولك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام ".

تامر حسني

نشر تامر حسني، قائلاً: "توفيت إلى رحمة الله، والدة الزميلة الفنانة دينا الشربيني، الله يرحمها ويحسن إليها، ذهبت إلى دار الحق، ربنا يصبرك يا دينا.. راحوا عند الحنّان الكبير، أسألكم الدعاء بالرحمة لها وقراءة الفاتحة".

وتأتي وفاة والدة الفنانة دينا الشربيني ، بعد 5 أشهر من وفاة والدها.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة على والدة الفنانة دينا الشربيني، غدا الخميس، 21 من سبتمبر، عقب صلاة الظهر، من مسجد المشير طنطاوي، والدفن في مقابر العائلة بمقابر الوفاء والأمل بمدينة نصر.

أعمال دينا الشربينى

رحل والد دينا الشربينى عن عالمنا في شهر ابريل الماضى، وعرض لدينا الشربينى مؤخراً فيلم "تاج" الذى شاركت في بطولته إلى جانب تامر حسنى، عمرو عبد الجليل، ساندى، هالة فاخر، محمد أبو داود، اسراء أحمد، محمد الجوهرى، أحمد على، سمر متولى، احسان الترك وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف أحمد بدير وقصة وسيناريو وحوار تامر حسنى وإخراج سارة وفيق.

وعرض لدينا الشربينى في موسم عيد الفطر الماضى فيلم "يوم 13" وشاركت في بطولته مع أحمد داود، شريف منير، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.