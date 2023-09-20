موعد أولى مواجهات الأهلي التاريخية في دوري السوبر الأفريقي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، لخوض أولى مواجهاته ببطولة دوري السوبر الأفريقي ، التي أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن تأسيسها تحت إشراف ورعاية الفيفا.





وجاء الأهلي في التصنيف الأول بين أندية البطولة الثمانية ، ومن المقرر أن يواجه سيمبا التنزاني على ملعب سيمبا يوم 20 أكتوبر المقبل في ذهاب دور الـ 8 ، على أتن يستضيف الفريق ذاته على ملعب ستاد القاهرة الدولي 24 من أكتوبر إيابًا.



وحال نجاح الفريق الأحمر في تحقيق الفوز واقتناص بطاقة التأهل إلى الدور التالي ، فمن المقرر أن يلتقي الفائز من مواجهة بترو أتليتكو الأنجولي وصن داونز الجنوب أفريقي ، لحساب الدور نصف النهائي.



رباعية الأهلي ..

وعلى صعيد المشاركة المحلية والظهور الأول في الدوري ، حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على المصري برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الثلاثاء على ستاد برج العرب بالإسكندرية، لساب منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز.

قص الأهلي شريط مواجهات بعرض قوي وأنياب هجومية مؤثرة أثمرت عن 4 أهداف استقرت في شباك المصري البورسعيدي ، خلال مباراة تسيدها الأهلي خاصة في الشوط الثاني، الذي سجل فيه ثلاثة أهداف دفعة واحدة.

بدأ الوافد الجديد رضا سليم التسجيل بتسديدة زاحفة وأضاف بيرسي تاو الهدفين الثاني والثالث بنفس الأسلوب وفي نفس الزاوية، قبل أن يختتم كريم فؤاد العائد من الإصابة الرباعية بتسديدة قوية من تمريرة أحمد عبد القادر السحرية.

بهذه النتيجة حصل الأهلي على أول 3 نقاط في بنك الدوري الذي يحمل لقبه من الموسم الماضي.