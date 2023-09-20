أسعار الذهب اليوم الأربعاء 20 - 9 - 2023 في سوق الصاغة

استقرت أسعار المشغولات الذهبية بداية تعاملات، اليوم الأربعاء 20 سبتمبر، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21" الأكثر انتشارًا عند سعر 2215 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

ما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

وسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2215 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2531 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2320 جنيهًا.

وسجل متوسط سعر عيار "18" عند مستوى سعر 1898 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1476 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر1265 جنيهًا.

بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 949 جنيهًا، وحقق سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 17720 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1935 دولارًا للأوقية.