الأسهم السعودية تغلق تعاملاتها اليوم على انخفاض

شهدت مؤشرات الأسهم السعودية، تراجعًا بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 20 سبتمبر، ليغلق مؤشر السوق العام منخفضاً 9.27 نقاط ليقفل عند مستوى 11061.50 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.2 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 182 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 96 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 109 شركات على تراجع.

وكانت أسهم شركات مدينة المعرفة، وعذيب للاتصالات، وعناية، ودلة الصحية، وسمو الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات دار الأركان، وبوبا العربية، وفيبكو، وبدجت السعودية، وبحر العرب الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.54% و4.01% .

فيما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، ودار الأركان، وسينومي ريتيل، والأهلي، والباحة هي الأكثر نشاطًا في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، وعذيب للاتصالات، وسينومي ريتيل هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 16.31 نقطة ليقفل عند مستوى 22393.08 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 99 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 2 مليون سهم.

جني الأرباح يكبد البورصة 11.7 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

دفعت عمليات جني الارباح التي قادها المستثمرون المصريون مؤشرات البورصة إلى التراجع في ختام جلسة تعاملات اليوم الأربعاء.

خسر رأس المال السوقي للأسهم 11.7 مليار جنيه ، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوى 1.342.2 تريليون جنيه.

وهبط مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 19797 نقطة.

وشهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة هبوطا بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 3799 نقطة.

خسر مؤشر إيجي اكس 100 الأوسع نطاقًا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 5624 نقطة.

اتجهت تعاملات الأجانب والعرب وبلغت صافي مشترياتهم 199مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين المصريين وسط تداولات 2.9 مليار جنيه .