جني الأرباح يكبد البورصة 11.7 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم
دفعت عمليات جني الارباح التي قادها المستثمرون المصريون مؤشرات البورصة إلى التراجع في ختام جلسة تعاملات اليوم الأربعاء.
خسر رأس المال السوقي للأسهم 11.7 مليار جنيه ، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوى 1.342.2 تريليون جنيه.
وهبط مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 19797 نقطة.
وشهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة هبوطا بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 3799 نقطة.
خسر مؤشر إيجي اكس 100 الأوسع نطاقًا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 1.65% ليغلق عند مستوى 5624 نقطة.
اتجهت تعاملات الأجانب والعرب وبلغت صافي مشترياتهم 199مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين المصريين وسط تداولات 2.9 مليار جنيه .