الأسهم الأوروبية ترتفع وسط ترقب لقرار الفائدة

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، ارتفاعًا بشكل جماعي في مستهل جلسة اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023، قبيل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن سعر الفائدة في وقت لاحق من اليوم، في حين ساعدت بيانات بريطانية أظهرت تراجع التضخم بأكثر من المتوقع في أغسطس الأسهم البريطانية على التفوق على نظيراتها في المنطقة.

صعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3% بعد خسائر لجلستين متتاليتين، مع ارتفاع أسهم الرعاية الصحية بنحو واحد% بحلول الساعة 07:09 بتوقيت غرينتش.

تراجع سهم شركة إل.في.إم.إتش للسلع الفاخرة 0.4%، كما هبط سهما كيرينغ ومونكلير 0.8% و0.9% على الترتيب.

سينصب تركيز المستثمرين على قرار الاحتياطي الفيدرالي المتعلق بسعر الفائدة إذ من المتوقع أن يبقي المركزي الأمريكي عليه دون تغيير.

فيما صعد المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني بنسبة 0.6% بعد انخفاض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بشكل غير متوقع في أغسطس، مما دفع المستثمرين إلى تقليص رهاناتهم على رفع معدلات الفائدة من قبل بنك إنجلترا قبل يوم من إعلان قراره.

هوى سهم بيرسون 4.5% بعد أن قالت المجموعة البريطانية لخدمات التعليم إنها عينت رئيسًا تنفيذيًّا جديدًا لها اعتبار من أوائل عام 2024.

البورصة المصرية تربح 3 مليارات جنيه في مستهل تعاملات اليوم:

سجلت أداء مؤشرات البورصة المصرية، حالة من التباين في منتصف جلسة تعاملات اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023 بصورة جماعية.

فيما ربح رأس المال السوقي للأسهم 3 مليارات جنيه، ووصل إلى مستوى 1.355.8 تريليون جنيه.

صعد مؤشر إيجي إكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 20016 نقطة، محققًّا بذلك أعلى مستويات تاريخية للبورصة.

تراجع مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقًا.

هبط مؤشر إيجي إكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.55%.

تراجع مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقًا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي إكس 30 وإيجي إكس 70 بنسبة 0.3%.