الحنبلي: نظر الطعن باستبعاد لبيب وجعفر من انتخابات الزمالك السبت المقبل

كشف ماجد فاروق الحنبلي المرشح لرئاسة نادي الزمالك عن موعد نظر الطعن المقدم أمام محكمة القضاء الإداري باستبعاد كل من حسين لبيب وفاروق جعفر من الكشوفات النهائية للمرشحين بانتخابات النادي.



قال ماجد الحنبلي في تصريحات خاصة لبوابة الوفد أنه تقرر نظر الطعن يوم السبت المقبل 23 ديسمبر الحاري، رول 1، حيث أودع مقدم الطعن بالشق المستعجل.

تنشر الوفد مذكرة حيثيات الدعوى التي رفعها ماحد الحنبلي والتي تؤكد أن حسين لبيب عضويته رياضية وليست عاملة، ولم يقض 10 سنوات بل 8 سنوات فقط، أما بالنسبة لفاروق جعفر فسبق وحكم عليه بالسجن في قضية مخلة بالشرف يجب فيها رد الاعتبار.

قام الحنبلي برفع دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، ضد كل من وزير الشباب والرياضة بصفته، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، والمدير التنفيذي لنادي الزمالك وحسين لبيب وفاروق جعفر.

طالب ماجد الحنبلي في الدعوى التي قام برفعها بالحكم بصفة مستعجلة في استبعاد حسين لبيب وفاروق جعفر من الكشوف الانتخابية النهائية للانتخابات المقرر انعقادها يوم 20 أكتوبر المقبل، قبل أن تحدد المحكمة موعد نظر الدعوى يوم السبت المقبل.

مستندات

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