طبيب نفسي يوضح أعراض مرض الفصام.. فيديو

قال الدكتور محمود أسامة طبيب نفسي، وعضو الرابطة العربية للصحة النفسية، إن مرض الفصام يقصد به أن الشخص يعيش في عالم افتراضي، يخلقه لنفسه مع أشخاص أخرين وأصوات يسمعها هو فقط ولا يعيش في المجتمع والعالم، الذي حوله وهو مرض عقلي.وهو مرض يصيب مختلف الأعمار سواء صغار أو كبار.

وأوضح الطبيب النفسي أن تشخيص المرض يكون بطريقتين أولها معرفة الأعراض الإيجابية والثانية الأعراض السلبية.

وأول هذه الأعراض الهلاوس، سواء هلاوس بصرية فنجده يرى أشياء ويصدقها ولا يراها غيره وهلاوس سمعيه، فيعتقد أنه يسمع أصوات معينه ولا يسمعها غيره، أو أن أشياء تتحرك على جسمه مثل الحشرات وهي ليست موجودة بالفعل، ومن الأعراض التي يعاني منها الضللات مثل ضلالة العظمة وشعورة أنه شخص عظيم وضلالة الاضطهاد، وشعوره بأن الناس تحب أن تؤذيه، ومن الأعراض أيضا أن كلامه يكون غير مفهوم أو منظم وسلوكياته غريبة، وغير مقبولة مجتمعيا مثل خلع الملابس في المنزل أو الشارع، وعلاقاته الاجتماعية تكون مدمرة وسيئة.وكلما تم اكتشاف هذه الأعراض مبكرا كلما كانت أسهل في العلاج.

وكشف الدكتور محمود أسامه، أن سبب المرض هو اختلال كيميائي موجوج في المخ وقد يكون هناك عنصر وراثي له علاقة بالمرض.

والعلاج يكون بالأدوية المضادة للذهان، ولكن مشكلة هذه الأدوية أنه تكون لفترات طويلة قد تستمر طوال العمر أو العلاج بالجلسات الكهربائية، في المستشفيات وأيضا العلاج النفسي والاجتماعي ويمكن حجزة في المستشفى في حالة رفض العلاج.