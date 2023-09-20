أول نوفمبر.. بدء نشاط قافلة جنوب الوادي الشاملة بمثلث حلاليب وشلاتين

تابع الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الأربعاء، استعدادات اللجان وفرق العمل لقافلة حلايب وشلاتين وابورماد .

أبرز رئيس الجامعة، أهمية التخطيط المالي والفني للقافلة وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة لتحقيق مستهدفات القافلة التي تأتي اتساقا مع التوجهات الوطنية بتعزيز اجراءات الحماية الاجتماعية و تحسين مؤشرات الخدمة الطبية.

أول نوفمبر إطلاق القافلة

واستعرض رئيس الجامعة خلال الاجتماع الموعد المقترح للقافلة أول نوفمبر القادم و التخصصات التي تتضمنها القافلة من كليات الطب ، طب الفم و الاسنان ، الطب البيطري ، العلاج الطبيعي ، التمريض ، الزراعة ، الآداب ، التربية الرياضية.

وشهد فعاليات الاجتماع ممثلي الإدارة العامة للشئون الإدارية والإدارة العامة العلاقات العامة والاعلام، ومكتب رئيس الجامعة، ومكتب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا ، ومكتب نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وإدارة خدمة المجتمع ، والإدارة العامة للاحتياجات ، وإدارة الصناديق ، وإدارة السيارات.

وعقد رئيس الجامعة، اليوم الأربعاء، اجتماعا للمتابعة، حضره الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة الأسبق و الدكتور سامي عبد الرؤوف عميد كلية الطب البيطري و الدكتور احمد طلعت تميرك عميد كلية طب الفم والاسنان و الدكتور محمود الشاذلي عميد كلية العلاج الطبيعي و الدكتور عبد الحق سيد عميد كلية التربية الرياضية و الدكتور عبد الناصر عبد الجابر وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور علي الدين عبد البديع الأستاذ المساعد بكلية الآداب.