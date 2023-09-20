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الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

أول نوفمبر.. بدء نشاط قافلة جنوب الوادي الشاملة بمثلث حلاليب وشلاتين

رئيس جامعة جنوب الوادي
رئيس جامعة جنوب الوادي

 تابع الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الأربعاء،  استعدادات اللجان وفرق العمل لقافلة حلايب وشلاتين وابورماد . 

أبرز رئيس الجامعة، أهمية التخطيط المالي والفني للقافلة وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة لتحقيق مستهدفات القافلة التي تأتي اتساقا مع التوجهات الوطنية بتعزيز اجراءات الحماية الاجتماعية و تحسين مؤشرات الخدمة الطبية.

أول نوفمبر إطلاق القافلة

 واستعرض رئيس الجامعة خلال الاجتماع الموعد المقترح للقافلة أول نوفمبر القادم و التخصصات التي تتضمنها القافلة من كليات الطب ، طب الفم و الاسنان ، الطب البيطري ، العلاج الطبيعي ، التمريض ، الزراعة ، الآداب ، التربية الرياضية. 

وشهد فعاليات الاجتماع ممثلي الإدارة العامة للشئون الإدارية والإدارة العامة العلاقات العامة والاعلام، ومكتب رئيس الجامعة، ومكتب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا ، ومكتب نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وإدارة خدمة المجتمع ، والإدارة العامة للاحتياجات ، وإدارة الصناديق ، وإدارة السيارات.

وعقد رئيس الجامعة، اليوم الأربعاء، اجتماعا للمتابعة، حضره الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة الأسبق و الدكتور سامي عبد الرؤوف عميد كلية الطب البيطري و الدكتور احمد طلعت تميرك عميد كلية طب الفم والاسنان و الدكتور محمود الشاذلي عميد كلية العلاج الطبيعي و الدكتور عبد الحق سيد عميد كلية التربية الرياضية و الدكتور عبد الناصر عبد الجابر وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتور علي الدين عبد البديع الأستاذ المساعد بكلية الآداب. 

 

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