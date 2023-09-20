تاريخ السعودية فى معرض بوكالة  "واس"

تنظم وكالة الأنباء السعوديه "واس" مساء اليوم الأربعاء معرضًا يتضمن تاريخ الدولة السعودية وذلك تحت رعاية الدكتور سلمان الدوسرى وزير الإعلام السعودى.

يأتى افتتاح المعرض فى إطار احتفالات المملكه باليوم الوطنى السعودى 93.

قامت وكالة" واس" بتوجيه الدعوه المراسلين الأجانب بالمملكه لحضور فعاليات المعرص والاطلاع على تاريخ الدولة السعوديه بمختلف مراحلها.

ويأتى تنظيم المعرض فى إطار الدور الوطنى لوكالة الأنباء السعودية وضمن الفعاليات المتميزة التى تنتهجها الوكاله برئاسة تحرير الدكتور فهد آل عقران.

كانت الوكاله قد بدأت تطبيق خطة تطوير منذ شهور تضمنت الموقع الإليكترونى النهوض المحتوي ليواكب التطورات العالميه.