صحة القليوبية تعلن حالة الاستعداد القصوى لاستقبال العام الدراسي الجديد

‏تستعد مديرية الصحة الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية والدكتور وليد عبد المقصود وكيل مديرية الشئون الصحية ، وتحت إشراف الدكتورة فاطمة عبدالمنعم مدير عام الوقائي؛

بتكثيف المرور علي المدارس والمعاهد الازهرية والمدن الجامعية ومتابعة الوضع الصحي البيئي بها..

كما تقوم ادارة صحة البيئة بالمديرية بأخد عينات مياه من كافة المنشأت التعليمية والمصادر المغذية لها للاطمئنان علي جودة مواسير المياه داخل المنشأت بعد فترة الاجازه الصيفية، وكذلك متابعة اجراءات غسيل وتطهير خزانات المياه أعلي المنشأت وسحب عينات منها في أسرع وقت مع التأكد من النظافة العامة للمنشأت و التهوية الجيدة للفصول ..

وكذلك التأكد من سلامة ونظافة دورات المياه و استخدام المطهرات و توفير الصابون, كما تم التوجيه بعقد ندوات للتثقيف الصحي لرفع الوعي الصحي لدي الطلاب لمنع انتشار الامراض وضرورة إتباع الاجراءات الوقائية و الاحترازية لمواجهة الأمراض المعدية بجميع المنشآت التعليمية، وحث الطلاب علي اتباع أساليب النظافة العامة ..

كما تم التأكيد علي ضرورة جاهزية الطعوم الروتينية لطلاب المدارس بحيث يتم الانتهاء من تطعيم كافة الطلاب خلال الأيام الأولي من الفصل الدراسي...