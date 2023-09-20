ضبط المتهمين بإنهاء حياة سائق تروسيكل لسرقة أغطية الصرف الصحي بالعبور

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، لغز العثور على جثمان سائق، وتم ضبط المتهمين بإنهاء حياة سائق تروسيكل بدائرة قسم شرطة أول العبور، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 متهمين، حيث تعدوا عليه بالضرب بسبب الخلاف على سرقة أحد أغطية الصرف الصحي، وفروا هاربين، إلى أن تم ضبطهم وضبط السيدة التى اشترت منهم الغطاء.

اختلفوا على سرقة أحد أغطية الصرف الصحي.. ضبط المتهمين بإنهاء حياة سائق تروسيكل العبور



وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين الـ4 بالواقعة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتكليف أحد المهندسين الفنيين بفحص الدراجات البخارية المضبوطة مع الاستمرار في التحفظ عليها، وطلب إفادة من جهاز مدينة العبور بما إذا كان الغطاء المستولى عليه خاص بهم من عدمه.



وكانت البداية تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول العبور، يفيد ورود بلاغ من موظف بالمعاش، يفيد تعدى 3 أشخاص مجهولين على نجله بالضرب وإحداث إصابته التى أدت إلى وفاته أثناء تقديم العلاج له بمستشفى السلام بالقاهرة.

على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين تعدى 3 أشخاص مجهولين بالضرب على المجنى عليه "أحمد ج ع"، 37 سنة، سائق تروسيكل، وسرقة مركبة التروسيكل منه، وتم نقله على الفور لمستشفى السلام بالقاهرة، حيث تبين إصابته بنزيف بالبطن وكسور متفرقة بالجسم، وتوفى أثناء محاولة إسعافه.



وكشفت التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة 3 متهمين، منهم اثنين لهم معلومات جنائية، وسبق اتهامهم بعدد من القضايا، حيث تبين إن تفاصيل الواقعة بسبب نشوب خلاف فيما بينهم وبين المجني عليه على حصيلة سرقة أحد أغطية الصرف الصحي بالعبور، وتعدوا عليه بالضرب وفروا هاربين، حيث قاموا بعد ذلك ببيع الغطاء لعميلة سيئة النية.



وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين جميعا، وأرشدت المتهمة الأخيرة عن مكان الغطاء وتم التحفظ عليه، وكذلك ضبط مركبة التروسيكل المستخدمة بالواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وفاة ربة منزل ونجلها في حريق بالعبور

لقيت ربة منزل ونجلها مصرعهما، إثر إصابة الأولى بحروق متفرقة بالجسم، والثاني نتيجة إصابته بكسور متفرقة بالجسم ونزيف بالمخ، بسبب حريق نشب بشقتهم السكنية بدائرة قسم شرطة أول العبور بمحافظة القليوبية، منذ يومين، كما أسفر الحريق عن إصابة مالك الشقة بحروق، وإصابة نجلته بكسر بالساق.



و قد شهدت مدينة العبور بمحافظة القليوبية، إصابة 4 أشخاص في حريق شب في شقة سكنية، وانتقلت على الفور سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق

وأمرت جهات التحقيق بطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وملابستها، وسؤال مالك الشقة، وانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في شقة سكنية ووجود مصابين.



وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإطفاء والإسعاف وتم إخماد النيران، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق في شقة بالطابق الرابع في عقار مكون من 5 طوابق، وأسفر عن إصابة 5 أشخاص، وتم نقلهم لمستشفى السلام، لتلقي العلاج وتحرر محضرا بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق