ألعاب الموت.. اللهو القاتل الذي ينثر على أعتابه أرواح الأبرياء

مع التقدم التكنولوجي المتسارع حولنا قد تنقلب النعمة إلى نقمة، وبينما تدخل شبكات الإنترنت إلى أنماط حياتنا بشكل يومي، لم يُستثنى الأطفال من ذلك، شأنهم شأن من يكبرونهم في السن، ومع غياب الرقابة الأبوية اللازمة، يقع الكثير من الأطفال فريسةً سائغة للمحتويات التي تحتوي على العنف في باطنها.

ويأتي في مقدمة تلك المحتويات، الألعاب الأونلاين، التي صارت بمثابة قنبلة موقوتة تفتك بأروح الصغار اليافعين الذين لا يدركون من أمرهم شيئًا. ليدفعوا حياتهم ثمناً باهظًا والسبب "لعبة عبر العالم الافتراضي"، لها ألف أسم وأسم ما بين تشارلي والحوت الأزرق والبوكيمون جو "ولكن جميعهم تقع تحت مسمي ألعاب الموت .

ضحايا لعبة الحوت الازرق

على طريقة تشارلي والحوت الأزرق.. مصرع صغير في السويس حاول تقليد لعبة إلكترونية

منذ ايام قليلة ، لقي صغير من محافظة السويس مصرعه متأثرا بإصابته باختناق، جراء تقليده إحدى الألعاب الإلكترونية الشهيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة السويس بلاغا يفيد بمصرع صبي يبلغ من العمر 12 سنة إثر إصابته باختناق.

وعلى الفور تم تشكيل فريق من المباحث الجنائية التابعة لمديرية أمن السويس لبيان أسباب الوفاة وتفاصيل الحادث، وتبين أن الصبي يدعي أحمد محمد عرابي طالب بالمرحلة الابتدائية.

وكانت مصر قد شهدت العديد من حالات انتحار بسبب الحوت الأزرق، وكان بدايتها

انتحار نجل الفخراني

حيث أقدم ابن البرلماني السابق حمدى الفخراني على الانتحار بعد أن سيطرت لعبة الحوت الأزرق على عقله وجعلته يشعر انه يمر في حياته بمراحل سيئة، والرغم من التزامه الخلقي والديني المشهود له بين أصدقائه وأخواته وكل من يعرفه، إلا أنه سيطرت عليه اللعبة ودفعته إلى الانتحار دون أي أسباب.

وقد شهدت محافظة سوهاج فى صعيد مصر وهى قيام طالبة فى الـ17 من العمر بإشعال النيران بمنزلها بناحية قرية الغنيمية دائرة مركز البلينا بعد أن سكبت مادة البنزين على والدتها وشقيقيها تنفيذا لتعليمات اللعبة مما نتج عنه وفاة الأم والأخ المعاق وإصابة الشقيق الأصغر واعترفت أمام رجال المباحث أنها ارتكبت الواقعة، بسبب لعبة الحوت الأزرق حيث إنها كانت تعانى من قيام والدتها بتفضيل شقيقيها عليها كان يجعلها تجلس فترات طويلة لوحدها كانت تمارس خلالها لعبة الحوت الأزرق.

ومن سوهاج إلى البحيرة ، ففشلت محاولات الأطباء التى استمرت على مدار 12 ساعة علاج تلميذ بالصف السادس الابتدائى بإحدى قرى مركز إيتاى البارود والذى لقى مصرعه متأثرا بأعراض التسمم بعد أن أقدم على الانتحار تنفيذا لأوامر لعبة "الحوت الأزرق".

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4788 إدارى 2018 إيتاى البارود، وباشرت النيابة العامة برئاسة المستشار إبراهيم المنشاوى مدير نيابة إيتاى البارود سكرتارية محمد سمك التحقيقات.

وفى السويس اوضح "محمد " أحد ضحايا لعبة "الحوت الأزرق" الذى كتبت له النجاة، بعد أن تخلص من الوقوع فى فخها القاتل فى آخر لحظة، تفاصيل ما حدث معه وكيف ساعدته أسرته فى التخلص من هذا الفخ الذى كاد أن يودى بحياته.

و فى بداية اللعبة قال المصاب ، انه استخدم إحدى الآلات الحادة لرسم الحوت على يده حتي وصل بالفعل إلى مرحلة 36 باللعبة، وخلال هذا التوقيت تحكم الأدمن فى تفكيرى وكل حواسى وأصبح بالفعل مسيطرا على بطريقة غريبة وغير مفهومة، خاصة بعد أن طلب منى قراءة بعض الكلمات باللغة العبرية.

و ضحايا الحوت الأزرق ، لم تبعد عن محافظة بنى سويف العام ، حيث ثام "محمد س" 19 سنة برفقة أصدقائه مصاب باضطراب فى الوعى وعلى يده وشم، وبسؤال مرافقيه أكدوا على أنه أخبرهم بممارسة لعبة الحوت الأزرق، وطلب منه "أدمن اللعبة"، فى إحدى مراحلها تناول مادة معينة ما أدى إلى إصابته باضطراب.

وفى محافظة الشرقية انتشلت قوات الانقاذ النهرى بالشرقية، البحث عن جثة شاب تخلص من حياته بالانتحار قفزا من فوق الكوبرى العلوى ببلبيس، ليسقط فى ترعة الإسماعيلية.

انتحار مهندس بالقاهرة بسبب لعبة الحوت الازرق

وفى القاهرة سيطرت لعبة الحوت الازرق على، المهندس "نادر مجدى"، حيث اقدم علي الانتحار بمنطقة روض الفرج تنفيذا لتعليمات لعبة "الحوت الأزرق"، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة والتصريح بدفن جثة الشاب، وتفريغ اللاب توب الخاص بالشاب، وكذلك حضور أهله لسماع أقوالهم فى الواقعة.

كانت البداية بعد ورود بلاغ لقسم شرطة روض الفرج بانتحار شاب يدعى "نادر" بمنطقة شرطة روض الفرج، وتبين من التحقيقات الأولية أن الشاب كان يمر بأزمة نفسية، وفى أيامه الأخيرة كان يجلس بمفرده دائما داخل غرفته.

وتبين من التحريات الأولية أن الشاب انتحر من خلال طعن نفسه بسكين برقبته، وأمامه "لاب توب" وتبين وجود مجسم الحوت الأزرق محفورا كجرح على ذراع الشاب، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.

وفي محافظة الإسكندرية تلقت مديرية الأمن إخطارا بوصول "ا د" 15 سنة طالبة بالمرحلة الإعدادية، مقيمة بدائرة كرموز، لمستشفى الجمهورية العام، مصابة بحالة إعياء شديد "ادعاء تناول مادة غير معلومة" وتم تحويلها لقسم السموم بالمستشفى الرئيسى الجامعى.

تم سؤال والد المصابة "ا د ع" 41 سنة نجار ومقيم بنفس العنوان، أكد تناول ابنته مبيدا حشريا ''سم فئران'' إثر حدوث مشادة كلامية بينها ووالدتها بسبب تأخرها فى العودة المنزل، وضعف مستواها الدراسى، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.

أثناء الكشف على المصابة، تلاحظ للطبيبة المعالجة رئيس قسم السموم بالمستشفى الرئيسى الجامعى، وجود وشم عبارة عن حرف p على الساق اليسرى للمصابة المذكورة، وقيام المصابة بالافصاح لها - عقب إفاقتها- بأنها تمارس لعبة "الحوت الأزرق" عبر الإنترنت والتى تتضمن فى مراحلها رسم وشم حرف p "رمز اللعبة " على الساق اليسرى، وتناول مبيد حشرى.

ضحية الحوت الأزرق بالغربية

وكان من ضمن ضحايا لعبة الحوت الارزق ، انتحا ر طفل يدعي يبلغ من العمر 12 عاماً شنقاً داخل غرفة نومه في مدينة المحلة بدلتا مصر، فيما عثر على تطبيق لعبة الحوت الأزرق بهاتفه الجوال.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الغربية بلاغاً بالعثور على طفل مصري يدعى السيد أحمد السيد 12 عاماً داخل غرفة نومه بمنزل جده بعزبة الكرما بالمحلة مشنوقا، فيما عثر أقارب الطفل على لعبة الحوت الأزرق على هاتفه الجوال.

وتبين من التحريات الأمنية أن الطفل يمر بأزمة نفسية حادة بسبب انفصال والديه، وزواج كل منهما وانتقاله للإقامة بمنزل جده، كما تبين أنه وخلال الأيام الأخيرة عزل نفسه في غرفته، واعتقدت العائلة أن سبب ذلك حزنه لانفصال والديه وزواج كل منهما بآخر.

طالب يقتل معلمه

وقد أقدم طالب على تمزيق جسد معلمته في الاسكندرية ، حيث ولّدت اللعبة لديه فكرة القتل، فقام بإحضار 2 سكين من منزله وتوجه لمنزل معلمته عليها كعادته أسبوعيًا لتلقيه درسا خصوصيا لديها ولدى دخوله لمنزلها طلب منها كوب ماء وغافلها وقام بتوجيه العديد من الطعنات إليها فأودى بحياتها وفر هاربًا تاركًا حقيبته وحذاءه والجاكت الخاص به.

لعبة مريم الشهيرة والقاتلة

ومن الحوت الازرق الي لعبة مريم الشهيرة والقاتلة والتي تشبه لعبة الحوت الأزرق انتحر شاب مصري من محافظة الدقهلية شمال البلاد.

وعثرت أسرة الشاب "محمد ر أ" البالغ من العمر 21 عاما ويدرس في كلية الحقوق عليه منتحرا شنقا في غرفته بمنزله بقرية كفر الطويلة بمركز طلخا محافظة الدقهلية.

وتبين أن الشاب كان يلعب لعبة مريم الشهيرة على الإنترنت وتغيب عن أسرته لفترة كبيرة، وعندما دخلوا غرفته اكتشفوا انتحاره شنقا، وأنه كان يلعب لعبة "مريم" القاتلة على الإنترنت.

وقال والد الشاب ، ان ابنه هو أكبر أشقائه ويبلغ من العمر 21 عاما، ويدرس بالفرقة الأولى بكلية الحقوق، ولم يلحظوا عليه أي علامات أو دلائل تشير إلى أنه يمارس لعبة خطرة على الإنترنت.