لقيت ربة منزل ونجلها حتفهما، إثر إصابة الأولى بحروق متفرقة بالجسم، والثاني نتيجة إصابته بكسور متفرقة بالجسم ونزيف بالمخ، بسبب حريق نشب بشقتهم السكنية بدائرة قسم شرطة أول العبور بمحافظة القليوبية، منذ يومين، كما أسفر الحريق عن إصابة مالك الشقة بحروق، وإصابة نجلته بكسر بالساق.

وفاة ربة منزل ونجلها إثر حريق نشب في شقتهما بالعبور:



في وقت سابق، شهدت مدينة العبور بمحافظة القليوبية، إصابة 5 أشخاص في حريق شب في شقة سكنية، وانتقلت على الفور سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له دون خسائر بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

أمرت جهات التحقيق بطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وملابستها، وسؤال مالك الشقة، وانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب الحريق.



تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في شقة سكنية ووجود مصابين.



على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإطفاء والإسعاف وتم إخماد النيران، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق في شقة بالطابق الرابع في عقار مكون من 5 طوابق، وأسفر عن إصابة 5 أشخاص، وتم نقلهم لمستشفى السلام، لتلقي العلاج وتحرر محضرٌ بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

العثور علي جثمان سائق توك توك بشبين القناطر:



كما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من جهودها كشف ملابسات واقعة العثور على جثة سائق توك توك، بجوار مقابر تل اليهودية دائرة مركز شرطة شبين القناطر، إذْ تبين أن المتوفى مصاب بطلقة بالرأس وبجواره مركبة التوك توك الخاصة به، جرى نقل الجثمان لمشرحة المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وسرعة ضبط المتهمين.



كانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة سائق توك توك بالقرب من منطقة مقابر تل اليهودية دائرة المركز.



على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة سائق توك توك يدعى، "مصطفى ص م"، 29 سنة، به طلق ناري فى الرأس، وبجواره مركبة توك توك، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى شبين القناطر، وتكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف غموض الواقعة وضبط الجناة، وقد تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.