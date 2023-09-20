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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

بدء مؤتمر الوطنية للانتخابات للإعلان عن الاستعدادات للانتخابات الرئاسية

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

بدأ منذ قليل المؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات الذي يعقده المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر،  لإطلاع الرأي العام على ما أنجزته الهيئة من استعدادات في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة.

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وكان الجهاز التنفيذي أعد تقريرا شاملا، ما يفيد الانتهاء من جميع التكليفات والتوجيهات التي حددها مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، في إطار الاستعداد لإجراء هذا الاستحقاق الانتخابي المهم.

وأحال الجهاز التنفيذي تقريره إلى مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي عقد بدوره عدة اجتماعات للتأكد من الجاهزية الكاملة لإجراء العملية الانتخابية على النحو الذي يتفق مع أحكام الدستور والقوانين والأعراف الوطنية والدولية الراسخة في شأن الانتخابات.

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