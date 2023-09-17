خطاب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج لتأييد الرئيس السيسي في الانتخابات المقبلة

أعلن المهندس إسماعيل احمد، رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج، باسمه وباسم جميع الجاليات المصرية في جميع انحاء العالم مبايعة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفتره رئاسة قادمه من من اجل النهوض بالبلد واستكمال مسيرته العظيمة التي نقلت مصر نقلة حضارية لم تشهدها البلاد منذ 50 عاما.

وأشار المهندس إسماعيل في بيان باسم الاتحاد، إلى ان البلاد مرت بمرحله عصيبة اثناء الربيع العربي الذي كاد ان يصل البلاد الى كارثة خطيرة لو لا قدر الله سبحانه وتعالى الذي انقذ البلد ومن ثم القوات المسلحة المصرية الباسلة التي انجبت لنا الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي قاد البلاد في فتره حرجه للغاية وانقذها من الفساد ومن المتربصين بها من ارهابيين وفاسدين، وقاد معركة مقاومة الإرهاب في مصر وبالوكالة عن العالم كله ليسلم لنا مصر مرفوعة الراس ويحقق الامن والاستقرار بها.

هذا بالإضافة الى ما قام به من إنجازات غير مسبوقة حيث قام بتغيير معالم مصر لصوره حضارية عالميه ببناء المدن الجديدة والتجمعات العمرانية السكانية المتميزة ومنها العاصمة الإدارية الجديدة والعالمين ومدينه الجلالة كما قام بإضافة مليون ونصف فدان تم زراعتهم قمح وانشأ الصوامع التي تقوم بتخزين هذا القمح كمخزون استراتيجي للبلاد، كما قام بترسيم الحدود البحرية لمصر التي امنت لنا استكشافات غازيه هائلة وجعلت مصر مقر لمنظمة الدول المصدرة للغاز .

وأضاف المهندس اسماعيل، ان الرئيس السيسي كافح وباء كورونا كما قام بمكافحه فيروس سي والوباء الكبدي وقدم إنجازات هائلة في التعليم والصحة لم تشهدها مصر من قبل فهو راعي الجمهورية الجديدة .

كما أكد رئيس الاتحاد، على ان موعدنا قريبا في صناديق الاقتراع لمبايعة ومساندة ودعم الرئيس السيسي لفتره رئاسة ثالثه بإذن الله يوفق فيها في استكمال مسيرته وتقديم إنجازات اكثر واكثر الى أبناء وطنه المخلصين الذين يؤيدونه بقوه ويقفون من ورائه من اجل مستقبل افضل لهم ولإبنائهم.