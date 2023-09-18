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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الهيئة الوطنية تبحث تيسير مشاركة ذوي الإعاقة في الانتخابات الرئاسية

الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات

عقد المستشار أحمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات والمستشار وائل الشيمي عضو الجهاز، اجتماعا مع الدكتورة إيمان كريم المشرف العام علي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

إتاحة مشاركة ذوي الإعاقة في الانتخابات الرئاسية 

وبحث الاجتماع الإجراءات اللازمة لتيسير إتاحة مشاركة ذوي الإعاقة في الانتخابات الرئاسية القادمة، والمشاركة في برامج التوعية والتثقيف بأهمية دورهم في المجتمع من خلال مشاركتهم في الانتخابات.

 وجرى الاتفاق بين الهيئة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة علي عقد دوره تدريبية بمقر الهيئة لإعداد المدربين لتدريب ذوي الإعاقة للتعريف بإجراءات الإدلاء بالصوت وضرورة المشاركة في الانتخابات.

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