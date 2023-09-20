عمان تستضيف بطولة غرب آسيا لناشئي كرة القدم

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ، الاستقرار على تنظيم دولة عمان منافسات بطولة اتحاد غرب آسيا العاشرة للناشئين والمرر لها أن تنطلق خلال الفترة من 10 إلى 20 ديسمبر المقبل بمشاركة ثمان منتخبات.





ومن المقرر أن تجرى فعاليات القرعة الخاصة بالمسابقة 23 نوفمبر2023 في مقر اتحاد غرب آسيا بالعاصمة الأردنية عمّان بتواجد ثمان منتخبات على النحو التالي : عمان ، الأردن ، اليمن، لبنان ، السعودية ، العراق ، الإمارات وسوريا".

ويخوض المنتخب الأردني المنافسات بعد أن توج بالنسخة التاسعة من البطولة التي أقيمت فعالياتها في مدينة العقبة صيف العام الماضي، بعد تفوقه في النهائي على نظيره اللبناني بهدف من دون رد.

وتختص المنافسات القادمة من البطولة لاعبي كرة القدم مواليد عام 2008.



شريك جديد ..

على صعيد آخر ، أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الإثنين النماضي عن اختيار مجموعة كرة القدم الآسيوية كشريك تجاري بصورة حصرية في الفترة من عام 2023 إلى 2028، وذلك بمفعول فوري، وبقرار استراتيجي من أجل تعزيز الاستدامة المالية للاتحاد القاري

وأوضح الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أن الاختيار وقع على مجموعة كرة القدم الآسيوية، التي يقع مقرها في دبي، كشريك مخصص للاتحاد الآسيوي، بهدف تحقيق طموحاته والمساهمة في تعزيز النجاح التجاري في كافة أرجاء العالم.

وجرى حسم الاتفاقية التجارية الجديدة مع مجموعة كرة القدم الآسيوية، بعد عملية التقييم ومراجعة عروض الشركاء المحتملين، حيث توصل المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى أن خبرات مجموعة كرة القدم الآسيوية ورؤيتها يتوافقان مع الطموحات الموسعة للاتحاد القاري.

