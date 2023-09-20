مصير سعر الفائدة خلال اجتماع المركزي المقبل

توقع الدكتور سيد خضر، الخبير الأقتصادي، السيناريوهات حول أسعار الفائدة خلال إجتماع البنك المركزي المقبل، مشيرًا إلى أنه من المحتمل أن يكون هناك تثبيت سعر صرف الفائدة لأنه بالفعل تم جمع نسبة كبيرة من السيولة من السوق المصرى من خلال إصدار العديد من شهادات ذات العائد المرتفع وكذلك للحفاظ على تحقيق التوازن في معدل التضخم وكذلك مستوى الأسعار خلال الفترة المقبلة.

تثبيت سعر الفائدة

وأضاف خضر، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن تثبيت سعر الفائدة حتى لا تؤثر على العزوف عن الاستثمارات وزيادة نسب البطالة بسبب توقف الاستثمارات خاصة الصغيرة والمتوسطة والاتجاة إلى عملية الادخار والاعتماد على سعر الفائدة بشكل كبير وتوقف الاستثمارات.

مصير سعر الفائدة

وتابع الخبير الاقتصادي، مصير سعر الفائدة يتأثر بعدة عوامل بما في ذلك زيادة الأجور والمعاشات وأيضًا استمرار تصاعد وتيرة الأزمات والصراعات العالمية ومدى تأثير ذلك على معدل التضخم المستمر فى الارتفاع.

الحد من التضخم

وقال خضر، من الممكن أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة للحد من التضخم مما يساهم فى تحريك سعر صرف الدولار أيضًا فى ظل استمرار تصاعد وتيرة الأزمات والصراعات وعدم تحقيق التوازن فى العديد من المؤشرات الاقتصادية منها معدل التضخم والأسعار وكيفية السيطرة عليها وتأثير ذلك على ارتفاع الأسعار والاتجاة الدائم من قبل الفيدرالي الأمريكي إلى رفع الفائدة مرات عديدة خلال الفترة الماضية والاستمرار فى تنفيذ خطة رفع أسعار الفائدة لمحاولة جذب رؤؤس الأموال للحفاظ على أداء الاقتصاد الأمريكي والسعى الدائم إلى وضع الاقتصادات الأخرى فى منحنى صعب وبالتالى سيكون له تأثير على الدول والأسواق الناشئة وكذلك المستثمرين الذين يستثمرون في تلك الدول خاصة مع اتجاه تلك الدول إلى رفع الفائدة من أجل الحفاظ على أداء عملتها أمام الدولار الذى توحش وتوغل فى تدمير الاقتصاديات.