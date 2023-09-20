الدولار يحافظ على قوته أمام العملات الأخرى قبيل قرار الفائدة

سجل سعر الدولار الأمريكي، ارتفاعًا مقابل العملات الأجنبية الأخرى خلال تعاملات اليوم الأربعاء 20 سبتمبر، وذلك قبل قرار منتظر متعلق بأسعار الفائدة الأميركية سيصدره مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في وقت لاحق من اليوم، في حين واصل الين التحرك بالقرب من أدنى مستوى له في عشرة أشهر.

ولم يشهد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من العملات المنافسة، تغيرا يذكر في معظم الأحيان ليستقر عند 105.17 نقطة بينما يترقب المتداولون قرار الاحتياطي الفيدرالي.

وتتوقع الأسواق بشكل كبير أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة عند 5.25 بالمئة إلى 5.50 بالمئة مما يضع التركيز على التوجيهات المستقبلية للبنك المركزي.

واستقر الين في أحدث التداولات عند 147.83 للدولار متراجعا عن أدنى مستوى سجله الثلاثاء عند 147.92 للدولار على الرغم من أنه يحوم بالقرب من أدنى مستوى خلال عشرة أشهر مقابل العملة الأميركية.

ولم يشهد اليوان تغيرا إلى حد كبير في التداولات الخارجية بعد أن أكدت الصين توقعات السوق من خلال إبقاء أسعار الإقراض الرئيسية دون تغيير الأربعاء لكن العملة الصينية انخفضت في وقت لاحق 0.1 بالمئة إلى 7.3103 للدولار.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.1 بالمئة تقريبا في فترة ما بعد الظهر في آسيا، فيما استقر الدولار النيوزيلندي بعد انخفاضه من أعلى مستوى له في أسبوعين مقابل الدولار أمس الثلاثاء.

وبلغ اليورو 1.0679 دولار فيما عمق الجنيه الاسترليني خسائره إلى 1.2352 دولار بعد صدور بيانات التضخم في بريطانيا.

وبالنسبة للعملات المشفرة، تحوم عملة البتكوين حول 27.137 دولار متراجعة عن أعلى مستوى لها في ثلاثة أسابيع والذي سجلته أمس الثلاثاء.

أسعار الدولار مقابل الجنيه بالبنوك

سجلت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار الأمريكي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وحققَّتْ أسعار الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذ سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.