موعد افتتاح المتحف المصري الكبير (شاهد)

قال مجدي شاكر، الخبير الأثري، إن معرض توت عنخ آمون التفاعلي يأتي في إطار التسويق للمتحف المصري الكبير، حيث يستخدم المعرض أحدث وسائل العرض التكنولوجي، موضحًا أن المعرض يعطي فرصة للعودة بالزمن، ورؤية الملك توت عنخ آمون وهو يمارس حياته.

معرض توت عنخ آمون التفاعلي



وأوضح “شاكر” خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أن المعرض سيقدم الموسيقى المصرية القديمة، وهذه الطريقة ستسهم في الترويج للمتحف المصري الكبير بطريقة حديثة، وهي فرصة لكل المصريين؛ للتعرف على الملك توت عنخ آمون، ورؤية آثاره.

المتحف المصري الكبير

وكشف الخبير الأثري، أن المتحف المصري الكبير سيتم افتتاحه بداية عام 2024، وسيتضمن قاعتين للملك توت عنخ آمون، مضيفًا أن المتاحف حاليًا أصبح لها دور تفاعلي مع المجتمع، حيث تهتم المتاحف بكل الأحداث، سواء كانت فنية أو عالمية.