زاهي حواس عام ٢٠٢٤ مهم جدا لعلم الآثار وسيشهد أفتتاح المتحف المصري الكبير

ألقي عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس محاضرة عن الإكتشافات الأثرية بمدينة ريجا عاصمة دولة لاتفيا.

زاهي حواس يلقي محاضرة عن الإكتشافات الأثرية بمدينة ريجا

واعلن "حواس" في مؤتمر صحفي قبل المحاضرة أن عام ٢٠٢٤ هو عام مهم جدا لعلم الآثار وسيشهد افتتاح المتحف المصري الكبير.

وتحدث "حواس" عن إكتشاف مقبرة ميسي وعن المومياء الذهبية في منطقة جسر المدير بسقارة والبحث عن هرم الملك حوني.

















وأوضح "حواس"، تفاصيل اكتشافاته بجوار هرم الملك تتى بسقارة، مشيرا إلى أن البعثة المصرية عثرت على بردية طولها 5 أمتار، و"بلطة" من البرونز خاصة بأحد جنود الجيش، فضلا عن بعض الألعاب، ومراكب وأقنعة خشبية، ولوحة وتوابيت الدولة الحديثة.

وتحدث عن المدينة الذهبية المفقودة بالأقصر، والتي يعود تاريخها إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، وأستمر استخدامها من قبل توت عنخ آمون، أي منذ 3000 عام.

وأضاف "حواس"، أن ما يحدث من الافروسنتريك سينتهي ولن يكون هناك توسع أكبر من هذه الحركة، موضحا أن مملكة "كوش" حكمت مصر في الأسرة 25، وما يُقال الآن من قبل الافروسنتريك تضليل وكاذبة، وجميع ما يُقال هو أكاذيب.

ووقع "حواس" مجموعة من كتبة عن الآثار المصرية والهرم وتوت عنخ آمون.

وأكد الدكتور محمد الشربيني مدير المكتب المركزي لأسواق شمال أوروبا ودول البلطيق بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى انه تم تنفيذ عدد من الفاعليات الثقافية والإعلامية، ومنها مؤتمراً صحفياً للدكتور زاهي حواس ومحاضرة جماهيرية وحفل استقبال لكبار الشخصيات والمهنيين بالقطاع السياحي بالتعاون مع منظمي الرحلات بهذه الأسواق

