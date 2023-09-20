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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

محمود الليثي يبدأ تصوير الجزء الثاني من "البحث عن علا"

الفنان محمود الليثي
الفنان محمود الليثي

بدأ الفنان محمود الليثي تصوير مشاهده من الجزء الثاني من مسلسل "البحث عن علا"، وتدور أحداث مسلسل “البحث عن علا” الجزء الثاني استكمالًا لأحداث الجزء الأول، حول رحلة الدكتورة الصيدلانية علا عبدالصبور، وهي الشخصية التي تجسدها الفنانة هند صبري، بعد انفصالها عن زوجها هشام، في محاولة منها لمواكبة تطورات الحياة، واكتشاف نفسها ومحاولتها البحث عن الحب، بجانب مراعاة المسئوليات الموضوعة على عاتقها.

  ضم مسلسل "البحث عن علا"، في بطولته مجموعة من أبرز النجوم منهم هند صبري، محمود الليثي، هاني عادل، سوسن بدر، ندى موسى، إلى جانب مشاركة عدد كبير من ضيوف الشرف أبرزهم خالد النبوي، فتحي عبدالوهاب، دينا، يسرا، شيرين رضا، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل كان من إخراج هادي الباجوري.

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 الليثي يشارك في بطولة فيلم "عنب":

 من ناحية أخرى، يشارك الليثي في بطولة فيلم "عنب"، مع عدد كبير من النجوم، أبرزهم إسلام إبراهيم، بيومي فؤاد، آيتن عامر، توني ماهر، نور قدري، محمود الليثي، ومن تأليف أحمد سالم ويوسف سالم، وإخراج أحمد نور.

 يذكر أنه يعرض لمحمود الليثي حاليًا في دور عرض السينمائية، فيلم "وش في وش"، بطولة الفنانة أمينة خليل، محمد ممدوح، أنوشكا، أسماء جلال، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، بيومي فؤاد، محمود الليثي، دنيا سامي، سامي مغاوري، وغيرهم، والعمل من إخراج وليد الحلفاوي.

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