خطوات الاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

انتهى طلاب الدبلومات الفنية 2023 من تسجيل الرغبات مساء أمس الثلاثاء، ويترقب الطلاب موعد ظهور النتيجة حتى يتمكنوا من معرفة الكليات التي تم ترشيحهم لها لضمان الالتحاق بالكليات والمعاهد خلال العام الدراسي الجديد في أنحاء الجمهورية كافة.

موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023

وعن موعد ظهور نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023، فمن المقرر أن يتم إعلانها خلال 48 ساعة وبحد أقصى 72 ساعة من موعد غلق موقع التنسيق الإلكتروني والذي أغلق بابه مساء أمس الثلاثاء في تمام الساعة السابعة مساءً.

تتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023 من تنسيق الجامعات 2023 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني، حيث يمكن لكل من يرغب في الحصول على نتيجة التنسيق الدخول على موقع التنسيق والاستعلام عن النتيجة فور ظهورها.

كيفية الاستعلام عن نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنــــــــــــا.

يختار الطالب خدمات تنسيق الدبلومات الفنية ومن ثم نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

يختار الطالب مصدر الشهادة التي حصل عليها.

يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس والرقم السري

إدخال الرقم التأكيدي الذي يظهر أمام الطالب.

النقر على الخطوة التالية وبعدها تظهر فورًا نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية 2023.