غلق باب تنسيق الدبلومات الفنية 2023 مساء اليوم

تغلق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم الأربعاء، باب تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للقبول بالجامعات، في تمام الساعة السابعة مساء.

ويمكن لطلاب الشهادات الفنية تسجيل رغباتهم في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد حتى اليوم الأربعاء .

وبعد الانتهاء من إدخال الرغبات في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للقبول بالجامعات يمكن طباعة الرغبات ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

أما إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات (هذا متاح لك) في تنسيق الدبلومات الفنية 2023، فأن الحاسب سيحفظ آخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لأخر تعديل قمت به.

مد تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وقرر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للشهادات الفنية (دبلوم المدارس الفنية نظام "3 - 5 سنوات" - دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتان بعد الثانوية")، لتنتهي في تمام الساعة السابعة من مساء الأربعاء الموافق 20 سبتمبر الجاري؛ حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن.

وأشار السيد عطا المُشرف العام على أعمال مكتب التنسيق، أن موقع التنسيق الإلكتروني مُستمر في استقبال رغبات طلاب الشهادات الفنية في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 من خلال حاسبهم الشخصي على مدار الـ24 ساعة.

وأكد السيد عطا انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 عبر موقع التنسيق الإلكتروني للعام الجامعي الجديد 2023/2024.

ونصح الدكتور عادل عبد الغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، بأهمية استغلال الطلاب لفرصة المد الحالية وسرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 على الموقع الإلكتروني للتنسيق، واستغلال فرصة المد الحالية لتعديل الرغبات إلكترونيًا إذا رغب الطالب في ذلك، نظرًا لأن الموقع سوف يُغلق في تمام الساعة السابعة من مساء الأربعاء الموافق 20 سبتمبر، إيذانًا بانتهاء تنسيق الشهادات الفنية.

رابط التقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2023

وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط الموقع الرسمي للتنسيق الإلكتروني للتقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للقبول بالجامعات.

وللتقديم في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 للقبول بالجامعات والمعاهد قبل انتهاء فترة التسجيل (اضغط هنا).



ضوابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023

١. موقع التنسيق يتيح لك إمكانية تعديل الرغبات في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 في أى وقت تشاء حتى موعد إغلاق الموقع بعد مراجعة القواعد الموضحة بدليل القبول.

٢. يتيح لك موقع التنسيق قائمة بأسماء الكليات والمعاهد التي تقبل من الشهادات المختلفة وعليك اختيار رغباتك.

٣. ناقش مع أسرتك ترتيب رغباتك في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 بعناية حتى تكون الاختيارات التي ستبديها مماثلة تماما لرغباتك ومجموعك.

٤. بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

٥. إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات (هذا متاح لك) اعلم بأن الحاسب سيحفظ أخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لأخر تعديل قمت به.