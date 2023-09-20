"ابدأ حلمك" يواصل تدريبات مسرح سينما هيبس بالوادي الجديد

يواصل مشروع "ابدأ حلمك" التدريبات الشاقة في مسرح سينما هيبس بمحافظة الوادي الجديد، وهو أحد المشاريع الفنية التي تهدف إلى اكتشاف وتأهيل الممثل الشامل وتدريبه على فنون المسرح.

يتم تنظيم هذه التدريبات تحت رعاية وتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وبإشراف الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني والدكتور هاني كمال، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس الهيئة. يتولى المخرج أحمد طه، المدير الفني للمشروع، إشرافه على المقام الثقافي في وسط الصعيد برئاسة الكاتب محمد نبيل، وذلك من خلال فرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد والمخرج خالد أبو ضيف، المدير الإقليمي للمشروع.

من جهة أخرى، يواصل الفنان ماهر الحجار تدريباته على الإيقاعات باستخدام الزجاجات البلاستيكية. يعمل في تكوين مشهد صامت يستند على الإيقاعات الجسدية وإيقاعات الخردة. يتمحور العمل على تطوير المهارات التجريبية وتعزيز الخيال والابتكار في الأداء يعمل أيضًا على التطور في التمثيل الاستعراضي وتنمية الخيال.

تحظى هذه التدريبات بحضور ومشاركة المخرج محمد سعد، الذي يشغل منصب مشرف إقليمي على المشروع في الخارجة. يعمل المخرج سعد على توجيه طاقم العمل وتقديم الاقتراحات والتوجيهات المهمة لتطوير أداء الممثلين وجعل العرض مشوقًا وجذابًا للجمهور.

من المتوقع أن تكون هذه التدريبات حاسمة في إعداد الممثلين والفنانين للأداء النهائي للمشاهد والإسهام في إيصال رسالة المسرحية بفاعلية إلى الجمهور. من خلال هذا العمل الجماعي، يتطلع الفريق إلى تقديم تجربة مشاهدة فريدة وإلهامية تستحق الاهتمام والثناء.

يواصل مشروع "ابدأ حلمك" التدريبات الشاقة في مسرح سينما هيبس بالوادي الجديد

يواصل مشروع "ابدأ حلمك" التدريبات الشاقة في مسرح سينما هيبس بالوادي الجديد

يواصل مشروع "ابدأ حلمك" التدريبات الشاقة في مسرح سينما هيبس بالوادي الجديد

يواصل مشروع "ابدأ حلمك" التدريبات الشاقة في مسرح سينما هيبس بالوادي الجديد

يواصل مشروع "ابدأ حلمك" التدريبات الشاقة في مسرح سينما هيبس بالوادي الجديد

يواصل مشروع "ابدأ حلمك" التدريبات الشاقة في مسرح سينما هيبس بالوادي الجديد

يواصل مشروع "ابدأ حلمك" التدريبات الشاقة في مسرح سينما هيبس بالوادي الجديد

يواصل مشروع "ابدأ حلمك" التدريبات الشاقة في مسرح سينما هيبس بالوادي الجديد

يواصل مشروع "ابدأ حلمك" التدريبات الشاقة في مسرح سينما هيبس بالوادي الجديد

يواصل مشروع "ابدأ حلمك" التدريبات الشاقة في مسرح سينما هيبس بالوادي الجديد

يواصل مشروع "ابدأ حلمك" التدريبات الشاقة في مسرح سينما هيبس بالوادي الجديد

يواصل مشروع "ابدأ حلمك" التدريبات الشاقة في مسرح سينما هيبس بالوادي الجديد

يواصل مشروع "ابدأ حلمك" التدريبات الشاقة في مسرح سينما هيبس بالوادي الجديد

يواصل مشروع "ابدأ حلمك" التدريبات الشاقة في مسرح سينما هيبس بالوادي الجديد

يواصل مشروع "ابدأ حلمك" التدريبات الشاقة في مسرح سينما هيبس بالوادي الجديد