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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام بايرن ميونخ بدوري الأبطال

مانشستر يونايتد الإنجليزي
مانشستر يونايتد الإنجليزي

يلعب بايرن ميونخ الألماني مباراة من العيار الثقيل أمام نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي، مساء اليوم، على ملعب أليانز أرينا ضمن منافسات الجولة الأولى ببطولة دوري أبطال أوروبا.

 

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تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع أمام بايرن ميونخ بدوري الأبطال 

في حراسة المرمى: أونانا.

في الدفاع: ليساندرو مارتينيز، لوك شاو، فاران، ريجيلون.

في الوسط: إريكسن، كاسيميرو، برونو فرنانديز.

في الهجوم: جارناتشو، ماركوس راشفورد، هويلوند


ويلتقي فريق بايرن ميونخ الألماني نظيره مانشستر يونايتد الإنجليزي فى تمام الساعة العاشرة مساء اليوم بتوقيت مصر والسعودية، على أن يذاع اللقاء عبر شاشة beIN Sports HD 1.

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