عضو بالشيوخ: أجواء الحوار الوطني تدعونا لتوجيه الشكر إلى الرئيس السيسي

قال عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ، إن أجواء الحوار الوطني تدعونا أننا نوجه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعوته لهذا الحوار، موضحا أن جميع المناقشات داخل أروقة الحوار الوطني تدور بمنتهى الحرية وليس هناك خطوط حمراء، والجميع يأخذ مساحته، إذ كانت مساحات الاتفاق بين كل القوى أكبر بكثير من الاختلاف.

جلسات الحوار الوطني

وأضاف خلال لقائه على قناة “إكسترا لايف” على هامش جلسات الحوار الوطني، أن الإدارة المحلية وسيط ما بين الحكومة المركزية والمواطن في تقديم الخدمة، وبالتالي فإنها تكتسب أهمية كبيرة منذ بداية استيقاظ المواطن ومباشرة حياته من مياه وكهرباء وصرف صحي وغيرها من الخدمات.

المجالس الشعبية المحلية

وتابع: “كلنا نعلم أنه منذ 2008 وحتى اللحظة مفيش مجالس شعبية محلية، وخلال جلسات سابقة داخل الحوار الوطني انتهينا من المناقشات التى تخص المجالس الشعبية المحلية وطريقة الانتخاب، وآليات الانتخاب والرقابة وممارسة الرقابة والاختصاصات، وخلال الجلسة التالية انتقلنا للحديث عن الجهاز التنفيذي”.