ضياء رشوان: المواطن سيشعر بنتائج الحوار الوطني في هذا التوقيت (فيديو)

أكد ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف الحكومة بدراسة توصيات الحوار الوطني بعد تلقيه التوصيات.

وقال ضياء رشوان في حواره على قناة “إكسترا نيوز”: "المقترحات التشريعية ستحال لمجلس النواب، مثل قانون انتخابات المجالس المحلية، وقانون انتخابات النواب والشيوخ، وقانون التعاونيات وقانون الوصاية على المال".

وأضاف ضياء رشوان: "هناك قضايا حسمت وأغلقت، مثل الحريات الأكاديمية ومفوضية التمييز وقانون المجالس المحلية والتأمين الصحي الشامل والاستثمارات العامة، وغيرها الكثير، فهناك 13 لجنة من 19 لجنة رفعت توصيات لرئيس الجمهورية.

القضايا الاقتصادية كانت الأصعب القضايا في الحوار الوطني

وتابع ضياء رشوان: "القضايا الاقتصادية كانت من أصعب القضايا التي نوقشت في الحوار الوطني، بخاصة مسألة التضخم، ثم قضايا النظام الانتخابي ونوع القوائم.

وذكر أن المواطن سيشعر بنتائج هذا المجهود بمجرد تطبيق هذه التوصيات، منها توصيات في التأمين الصحي بإضافة بعض الأدوية والأمراض فورا دون انتظار قانون التأمين الصحي.