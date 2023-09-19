البورصة تسجل مستويات تاريخية وتتجاوز 20 ألف نقطة بمنتصف جلسة اليوم

ارتفع أداء مؤشرات البورصة في منتصف جلسة تعاملات اليوم الثلاثاء بصورة جماعية.

ربح رأس المال السوقي للأسهم 22.1 مليار جنيه، ووصل إلى مستوى 1.357.2 تريليون جنيه.

صعود مؤشر إيجي أكس 30

صعد مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 1.3% ليصل إلى مستوى 2016 نقطة، محققا بذلك أعلى مستويات تاريخية للبورصة.

صعد مؤشر إيجي أكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.64%.

صعد مؤشر إيجي أكس 100 الأوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي أكس 30 وإيجي أكس 70 بنسبة 0.08%.