لجنة وزارة الشباب والرياضة تتفقد فعاليات الجمعية العمومية بمراكز شباب القليوبية

استقبل الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية بمقر مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية اليوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر الجارى ، لجنة وزارة الشباب والرياضة المنوطة بمتابعة فعاليات انعقاد الجمعيات العمومية بمراكز شباب القليوبية والتى تضم كلا من ، غيداء مصطفى نايل مدير عام الإدارة العامة لمراكز الشباب ، لبنى عبدالعظيم مدير بالادارة العامة لمراكز الشباب بوزارة الشباب والرياضة وجاء ذلك بحضور الدكتور وليد الفرماوي وكيل المديرية للشباب، محمود شعبان معاون المدير العام ومدير المركز الاعلامى.

تضمنت الزيارة متابعة اعمال الجمعية العمومية بمركز شباب كفر بطا ، ومركز شباب كفر طحلة التابعين لإدارة شباب بنها والمدرج بهما بند استكمال لبعض المقاعد الشاغرة لاعضاء مجلس الادارة ، وخلال المتابعة شدد الصبروط على مسئولى الهيئات والمشرفين على فعاليات الجمعية العمومية بضرورة مراعاة الدقة فى إجراءات العملية الانتخابية وفقا للقواعد واللوائح المنظمة للعمل ووفقا للتعليمات الوارده من الوزارة وتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة .

وفى وقت سابق أشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية خلال الاجتماع الشهري بمديري الإدارات الفرعية واللجنه العليا المشرفة على الانتخابات بأنه لابد من اتخاذ مبدأ الحيادية والشفافية أمام جميع الهيئات والمرشحين وتطبيق كافة الاجراءات القانونية الواجبة الإتباع بكل دقه .