فحص وعلاج 1256 مواطن بالمجان بقرية برقطا بكفر شكر

قامت مديرية الصحة و الإسكان بالقليوبية اليوم الاربعاء الموافق 20 سبتمبر 2023 ، بتنفيذ قافلة طبية مجانية ، بقرية برقطا مركز كفر شكر أيام الإثنين و الثلاثاء 18 و 19 من الشهر الجارى.

تحت إشراف الدكتورة مفيدة رجاء منسق عام القوافل بالقليوبية ، وضمن فعاليات المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة .

وأشار الدكتور وليد عبد المقصود أن القافلة قد قدمت منظومة خدمات طبية متكاملة حيث تم الكشف على عدد ١٢٦٥ حالة و تم تسليم الأدوية مجاناً ، وعمل جميع التحاليل والأشعة بالمجان.



و تضمنت القافلة العديد من التخصصات الطبية ، بوجود أخصائيين واستشاريين فى تخصصات : الباطنة - جراحة عامه - أطفال- أمراض نساء - تنظيم أسرة-رمد- جلدية - أسنان .