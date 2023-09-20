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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

فحص وعلاج 1256 مواطن بالمجان بقرية برقطا بكفر شكر

القافلة المقامة
القافلة المقامة

قامت مديرية الصحة و الإسكان بالقليوبية اليوم الاربعاء الموافق 20 سبتمبر 2023 ، بتنفيذ قافلة طبية مجانية ، بقرية برقطا مركز كفر شكر أيام الإثنين و الثلاثاء 18 و 19 من الشهر الجارى.    

تحت إشراف الدكتورة مفيدة رجاء منسق عام القوافل بالقليوبية ، وضمن فعاليات المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة .

وأشار الدكتور وليد عبد المقصود أن القافلة قد قدمت منظومة خدمات طبية متكاملة حيث تم الكشف على عدد ١٢٦٥ حالة  و تم تسليم الأدوية مجاناً ، وعمل جميع التحاليل والأشعة  بالمجان. 

و تضمنت القافلة العديد من التخصصات الطبية ، بوجود أخصائيين واستشاريين فى تخصصات : الباطنة - جراحة عامه - أطفال- أمراض نساء - تنظيم أسرة-رمد- جلدية - أسنان .

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