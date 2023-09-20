إزالة 4 حالات تعدي على أراضي زراعيه بالمنشأه الصغرى
نفذت محلية المنشأة الكبرى اعمال إزالة 4 حالات تعدي بمساحه 4 قيراط بقرية المنشأه الكبرى التابعه للوحده المحلية برئاسة صالح البارودي عباره عن ردم اساسات وقواعد وفك شده خشبية.
و أشاد اللواء محمد عزت بالجهود المبذولة في تنفيذ عمليات الإزالة والتأكيد على أهمية استدامة القطاع الزراعي في المنطقة. والتعديات على الأراضي الزراعية، حيث تهدف هذه الخطوة إلى حماية الأراضي الزراعية والحفاظ على استدامة الإنتاج الزراعي في المنطقة.
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