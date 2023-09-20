لجنة تقييم مشروعات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في أسيوط تواصل أداء مهامها

واصلت لجنة تقييم المشروعات الخضراء الذكية في محافظة أسيوط أعمالها من خلال إجراء المقابلات مع أصحاب المشروعات ومتابعة المعاينات الميدانية للمشروعات على أرض الواقع. وذلك بهدف اختيار أفضل 18 مشروعًا في المحافظة في ست فئات مختلفة. تتم هذه الأعمال برعاية ودعم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وتأتي في إطار جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030، وذلك من خلال الحفاظ على البيئة وتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، بالإضافة إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تغير المناخ 2050.

تتألف لجنة التقييم من الدكتور عمرو نبيل وتامر رفقي من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومحمد بشير مقرر اللجنة التنفيذية للمبادرة في المحافظة، والدكتورة مروة كدواني مقررة المجلس القومي للمرأة في المحافظة، والدكتور أحمد حمزة من كلية الهندسة بجامعة أسيوط، والمهندس حسام صلاح رئيس جهاز شؤون البيئة في المحافظة، وعبد الباقي سيد وهاجر محمد كمال أعضاء في اللجنة التنفيذية، بالإضافة إلى محمد جابر ممثل وزارة الاتصالات.

وأكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أنه يتم تنفيذ معاينات على أرض الواقع للمشروعات المرشحة في المبادرة لضمان نزاهة ودقة التقييم. وأشار إلى أنه يتابع بشكل مستمر فعاليات اللجنة ويتلقى تقارير يومية عن أعمالها، ويسهل عملية التقييم واختيار أفضل المشروعات التي ستمثل المحافظة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية. وأشار أيضًا إلى حضوره بعض فعاليات عملية التقييم، التي تتم وفقًا لمعايير وشروط التقييم التي حددتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن فعاليات التقييم ستؤدي إلى اختيار 18 مشروعًا في المحافظة، وهذه المشاريع تنتمي إلى 6 فئات مختلفة. سيتم إجراء التصفيات لاختيار أفضل المشاريع على مستوى جميع محافظات الجمهورية. ستشكل لجان فنية لهذا الغرض، وسيتم اختيار 3 مشاريع من كل فئة، لتوفير التمويل والاستثمارات للمشاريع الواعدة والمبتكرة. ستتمثل هذه المشاريع في مؤتمر نوفمبر المقبل، بحضور ومشاركة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. كما ستمثل مصر في المؤتمر الدولي للمناخ COP28، الذي سيعقد في الإمارات.

وأشار مقرر اللجنة التنفيذية في المحافظة إلى أن عدد المشاريع التي تم تقديمها من المحافظة في إطار المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بلغ 211 مشروعًا. ومن بينها 65 مشروعًا مكتملًا ينتمون إلى الفئات الست للمبادرة. تم تقييم هذه المشاريع وعقد اللقاءات والمناقشات مع أصحابها لعرض مشروعاتهم. ستستمر هذه المرحلة حتى 21 سبتمبر 2023، وهي مرحلة تقييم المشاريع المتقدمة وفقًا لنسب الاستيفاء والشروط المحددة.

وأوضح مقرر اللجنة التنفيذية في المحافظة أن لجنة تقييم المشاريع قامت بزيارة بعض المشاريع التي تم تنفيذها أو تم تنفيذ بعض مراحلها على أرض الواقع. تمت زيارة مشروع زراعة نبات الجوجوبا في شركة أسيوط لتكرير البترول، حيث تمت معاينة ومشاهدة مراحل المشروع والخطوات التي تم تنفيذها على أرض الواقع. تمت مناقشة طريقة التنفيذ ودراسة الجدوى والاستفادة من المشروع واستدامته وجوانبه المختلفة. ستستمر الزيارات الميدانية بعد عقد اللقاءات والمقابلات مع أصحاب تلك المشاريع، وسيتم استيفاء عناصر التقييم المختلفة، حتى يتسنى للجنة اختيار أفضل المشاريع.