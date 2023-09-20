محافظ أسيوط يتفقد المدارس للوقوف على مدى جاهزيتها

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الاستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد بمدرسة طه حنفي المليجي الإعدادية بنين بحي شرق ويتابع التجهيزات النهائية بالفصول الدراسية والملاعب والمعامل المختلفة وانتهاء أعمال الصيانة معلنًا دعمه للعملية التعليمية والأنشطة المدرسية الصفية واللاصفية بجميع مدارس المحافظة الحكومية والرسمية والخاصة ... رافقه خلال التفقد عبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة وسيد الشريف مدير مركز المعلومات ووحدة التواصل والدعم بمديرية التربية والتعليم وعبداللطيف فضالة رئيس حي شرق.

بدأ المحافظ ومرافقوه زيارتهم لمدرسة طه حنفي المليجي الإعدادية بنين بتفقد أعمال التطوير والصيانة بالمدرسة وتابع تجهيزات الوسائل التعليمية وغرف الأنشطة المدرسية والفصول الدراسية كما تفقد بعض المعامل المتنوعة بالمدرسة واستمع إلى شرح من مديرة المدرسة لأعمال التجميل التي تمت بها استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد وشاهد أعمال التشجير التي تمت وخلق مساحات خضراء كمتنفس للطلاب والمعلمين ضمن المبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة .

شملت الجولة تفقد معرض المشغولات الفنية واليدوية بالمدرسة والذي يضم أعمال الطلاب والمعلمين بالمدرسة من وسائل تعليمية ومشغولات فنية متميزة في كافة المجالات.

وافتتح المحافظ خلال جولته المعرض الدائم لتكنولوجيا الصناعة بمقر مدرسة طه حنفي المليجي الإعدادية ثم تفقد أقسام المعرض من منتجات ومشغولات يدوية وصناعية تمثل منتجات مدارس المحافظة كما تفقد قسم منتجات أشجار البيئة ومنتجات صديقة للبيئة مشيدًا بالأعمال الفنية والمنتجات والمشغولات التي تتميز بالدقة كما تفقد ورشة تصنيع الأعمال الفنية واللوحات للأطفال والتي يشرف عليها مدربين ومعلمين بمديرية التربية والتعليم.

وأكد المحافظ على دعمه الكامل لمراكز التدريب التي تهدف إلى تدريب الطلاب على تصنيع المنتجات الفنية وتساهم في صقل خبراتهم ومواهبهم فضلا عن تنظيم معارض مستمرة لعرض منتجاتهم وتسويقها وخلق روح من التنافس بين الطلاب.

واستمع المحافظ إلى عرض فني لبعض الأغاني الوطنية للطلاب والطالبات موجهًا لهم الشكر على تميزهم وبراعتهم الفنية كما قام بتوزيع عددًا من الحقائب والأدوات المدرسية على بعض الطلاب والطالبات الذين شاركوا في عرض بعض الفقرات الفنية تقديرًا لهم.

واشار المحافظ إلى أن إجمالي المدارس التي تم تنفيذها بالمحافظة ضمن المشروع القومي لتنمية الريف المصري مبادرة "حياة كريمة" بلغ عددها 88 مدرسة بتكلفة إجمالية بلغت 430.2 مليون جنيه وتم نهوها واستلامهم في الفترة من يوليو 2020 وحتى الآن بإجمالي عدد فصول 1227 فصل دراسي لافتًا إلى أن إجمالي مشروعات المدارس التي تم تنفيذها بمحافظة أسيوط في الفترة من 1/7/ 2014 وحتى الآن شاملة مدارس المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بلغت 495 مدرسة بإجمالي عدد فصول 7750 وبتكلفة اجمالية بلغت 2 مليار و286 ألف جنيه حرصًا على تحقيق أهداف التعليم الاستراتيجية وتحقيق رؤية مصر 2030 في مجال التعليم.

محافظ أسيوط يتفقد الاستعدادات للعام الدراسي الجديد بمدرسة طه حنفى المليجي الإعدادية

محافظ أسيوط يتفقد الاستعدادات للعام الدراسي الجديد بمدرسة طه حنفى المليجي الإعدادية

محافظ أسيوط يتفقد الاستعدادات للعام الدراسي الجديد بمدرسة طه حنفى المليجي الإعدادية

محافظ أسيوط يتفقد الاستعدادات للعام الدراسي الجديد بمدرسة طه حنفى المليجي الإعدادية

محافظ أسيوط يتفقد الاستعدادات للعام الدراسي الجديد بمدرسة طه حنفى المليجي الإعدادية

محافظ أسيوط يتفقد الاستعدادات للعام الدراسي الجديد بمدرسة طه حنفى المليجي الإعدادية

محافظ أسيوط يتفقد الاستعدادات للعام الدراسي الجديد بمدرسة طه حنفى المليجي الإعدادية

محافظ أسيوط يتفقد الاستعدادات للعام الدراسي الجديد بمدرسة طه حنفى المليجي الإعدادية

محافظ أسيوط يتفقد الاستعدادات للعام الدراسي الجديد بمدرسة طه حنفى المليجي الإعدادية

محافظ أسيوط يتفقد الاستعدادات للعام الدراسي الجديد بمدرسة طه حنفى المليجي الإعدادية

محافظ أسيوط يتفقد الاستعدادات للعام الدراسي الجديد بمدرسة طه حنفى المليجي الإعدادية

محافظ أسيوط يتفقد الاستعدادات للعام الدراسي الجديد بمدرسة طه حنفى المليجي الإعدادية

محافظ أسيوط يتفقد الاستعدادات للعام الدراسي الجديد بمدرسة طه حنفى المليجي الإعدادية

محافظ أسيوط يتفقد الاستعدادات للعام الدراسي الجديد بمدرسة طه حنفى المليجي الإعدادية

محافظ أسيوط يتفقد الاستعدادات للعام الدراسي الجديد بمدرسة طه حنفى المليجي الإعدادية