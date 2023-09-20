حياة كريمة: نعمل على التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة

تحدث محمد المصرى، نائب المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة ببني سويف، عن حصاد فعاليات قافلة "أنت الحياة" بمحافظة بنى سويف، قائلًا: "القافلة تقدمها مبادرة حياة كريمة بالتعاون مع 12 مؤسسة مثل قصور الثقافة، وقافلة طبية وبيطرية التى قدمت الخدمة لأكثر من 400 حالة، وفقرات رياضية للشباب والرياضة".



محافظة بني سويف

وأضاف “المصرى” خلال مداخلة هاتفية بقناة “إكسترا نيوز” أن مبادرة "خطى" تخدم ذوى الهمم وتقديم كراسى متحركة لهم ووجدنا ردود الفعل جميلة، لافتا إلى أنه تم البحث الميدانى عن الحالات بمحافظة بني سويف وإقامة احتفالية معهم بكل حب.

الاهتمام بالمرأة المعيلة



ولفت إلى أنه تم الاهتمام بالمرأة المعيلة فى التدريب والتمكين الاقتصادى، وكان دورها مع المجلس القومى للمرأة بالمشاركة فى ورش حرفية مميزة وتعليمها إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، وعمل ندوات لتعليم كيفية عمل هذه المشروعات، كما أن مبادرة حياة كريمة تعمل على التمكين الاقتصادى للمرأة المعيلة وذوى الهمم.