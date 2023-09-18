محلية البداري تتابع تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

تحت إشراف وزارة التنمية المحلية وتوجيهات اللواء هشام أمنه، يتم تكثيف المرور على المشروعات الحيوية التابعة لبرنامج رئيس الجمهورية حياة كريمة بالدولة، والتي تخدم المواطنين، وبتعليمات اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، يتم متابعة ومراقبة معدلات التنفيذ لكل مشروع يتم تنفيذه في المحافظة.

وفقًا لتعليمات رئيس مركز ومدينة البدارى، محمد حسن عبدالكريم، تم تكليف حافظ جلال حافظ بمتابعة أعمال تبطين ترعة كوم سعده. تنفذ هذه الأعمال وفقًا لمبادرة الرئيس للجمهورية حياة كريمة التي تهدف إلى تحسين مستوى حياة المواطنين في مركز البدارى.

تستهدف أعمال تبطين ترعة كوم سعده تحسين تصريف المياه وحماية المناطق المحيطة من فيضانات وتجمعات المياه. تعد هذه الأعمال جزءاً من مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس السيسي بهدف تحسين ظروف المعيشة للمواطنين في جميع أنحاء البلاد.

تنفذ هذه الأعمال تحت إشراف وزارة الري والموارد المائية وبالتعاون مع هندسة ري البداري، حيث يتم تنفيذها تحت إشراف المهندسين بكر عرندس ومصطفى عبدالعاطي. تضمن الإشراف الدقيق على تنفيذ الأعمال وفقًا للمواصفات والمعايير المحددة لضمان الجودة والكفاءة وتهدف هذه الأعمال إلى تحسين وتحديث بنية الري بالمنطقة وتوفير المياه اللازمة للأراضي الزراعية المحيطة.

تعدُّ ترعة كوم سعده أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، وتلعب دورًا حيويًّا في تأمين المياه الزراعية وتصريف الزائد منها. ومن خلال تبطينها وتحسين هيكليتها، ستتم تعزيز فعالية أداء الترعة وتقليل فقد المياه وتسربها. سيؤدي ذلك إلى زيادة كفاءة الري في المنطقة وتحسين الإنتاج الزراعي وبالتالي ستعود بالفائدة على المجتمع المحلي.

تشمل أعمال التبطين تنظيف وتطهير الترعة من الرواسب والاتربة وتعزيز أرضية الترعة بمواد تبطين ذات جودة عالية. كما يتم تركيب هياكل حجرية أو خرسانية لتعزيز جدران الترعة ومنع تسرب المياه إلى التربة المحيطة.

تعتبر هذه الأعمال ضرورية لتحسين كفاءة نقل المياه وتكثيف أنظمة الري في المناطق الزراعية المجاورة. كما ستسهم في تقليل خطر فيضانات الترعة وحدوث التجمعات المائية التي تؤثر سلبًا على السكان والمحاصيل الزراعية.

من المتوقع أن تكتمل أعمال تبطين ترعة كوم سعده في الوقت المحدد وفقاً للجداول الزمنية المحددة، مما سيساهم في تعزيز جودة مياه الري وتحسين المناخ الزراعي في المنطقة. تعكس هذه الأعمال التزام الحكومة المصرية بتطوير وتحسين بنية التحتية المائية في البلاد وتحقيق حياة كريمة للمواطنين.

يتم العمل بجد لاستكمال جميع جوانب مبادرة حياة كريمة في مركز البداري. فبالإضافة إلى تبطين ترعة كوم سعده، يتم تنفيذ العديد من المشروعات الأخرى في المنطقة، مثل تحسين التربية والتعليم، وتوفير فرص العمل، وتطوير البنية التحتية، وتحسين خدمات الصحة. يهدف كل ذلك إلى تحسين جودة الحياة ورفاهية الأفراد في المنطقة.

مجتمع مركز البداري يشهد تحسنًا ملحوظًا نتيجة هذه المبادرة، وتجدر الإشارة إلى الجهود المبذولة من قبل الحكومة والمسؤولين المحليين لتنفيذ هذه المشروعات وتحقيق أهدافها.

محلية البداري تتابع تنفيذ اعمال مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

محلية البداري تتابع تنفيذ اعمال مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

محلية البداري تتابع تنفيذ اعمال مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

محلية البداري تتابع تنفيذ اعمال مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة