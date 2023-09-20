تسليم 9 عقود تقنين أراضي أملاك الدولة بالقوصية
قدم اللواء محمد عزت، رئيس مركز ومدينة القوصية، 9 عقود أولية لتنظيم أراضي الدولة للمستفيدين من المواطنين وأصحاب الأراضي الزراعية والمباني في مركز القوصية بعد استكمال جميع الإجراءات المتعلقة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين والموافقة المطلوبة وفقًا للقانون المنظم.
تم تسليم العقود لأصحابها في مكتب الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية بحضور مصطفى فتحي عبد الحكيم، نائب رئيس المركز، ورباح حمدي محمود، رئيس الوحدة المحلية في بني قرة، ومرعى عزت عبد المعز، مدير إدارة أملاك الدولة في الوحدة.
وأعلن اللواء رئيس المركز أن إجمالي عدد العقود التي تم تسليمها حتى الآن بلغ 232 عقدًا بعد تحرير وتسليم 9 عقود أولية اليوم، في إطار الجهود المبذولة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتفعيل نظام التنظيم والحفاظ على أملاك الدولة.
و أشار إلى أنه سيتم تسليم العقود المقدمة لها طلبات سابقًا بعد استيفاء الشروط واكتمال الإجراءات المتعلقة بها، بما في ذلك الفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين والموافقة المطلوبة، ودفع 25% من قيمة القطعة، على أن يتم تقسيط المبالغ المتبقية على عدة أقساط.
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