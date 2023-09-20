حي شرق اسيوط يتخذ إجراءات حازمة ضد كرنفال غير قانوني ويزعج المواطنين
قام حي شرق أسيوط باتخاذ إجراءات حازمة ضد الكرنفال الذي كان يوجد أمام أبراج الموالح والذي كان يسبب إزعاجًا وازدحامًا للمارة والسائقين.
وتعتبر هذه الخطوة استجابة سريعة وفعالة للشكاوى التي تم تقديمها من قبل المواطنين.
وبناءً على البلاغات المقدمة من المواطنين، تم التوجه إلى الموقع وإزالة الاشغالات الكرنفال وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد القائمين على ادارته.
وأكد رئيس الحي أنه في حالة تكرار هذا السلوك غير المقبول، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وتم التأكيد على أن أي مخالفة مستقبلية ستتعرض للإجراءات القانونية اللازمة.
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