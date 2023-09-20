الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

حي شرق اسيوط يتخذ إجراءات حازمة ضد كرنفال غير قانوني ويزعج المواطنين

حي شرق اسيوط يتخذ
حي شرق اسيوط يتخذ إجراءات حازمة ضد كرنفال غير قانوني

قام حي شرق أسيوط باتخاذ إجراءات حازمة ضد الكرنفال الذي كان يوجد أمام أبراج الموالح والذي كان يسبب إزعاجًا وازدحامًا للمارة والسائقين.

وتعتبر هذه الخطوة استجابة سريعة وفعالة للشكاوى التي تم تقديمها من قبل المواطنين.

وبناءً على البلاغات المقدمة من المواطنين، تم التوجه إلى الموقع وإزالة الاشغالات  الكرنفال وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد القائمين على ادارته.

 وأكد رئيس الحي أنه في حالة تكرار هذا السلوك غير المقبول، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين وتم التأكيد على أن أي مخالفة مستقبلية ستتعرض للإجراءات القانونية اللازمة.

 

حي شرق اسيوط يتخذ إجراءات حازمة ضد كرنفال غير قانوني ويزعج المواطنين
حي شرق اسيوط يتخذ إجراءات حازمة ضد كرنفال غير قانوني ويزعج المواطنين
حي شرق اسيوط يتخذ إجراءات حازمة ضد كرنفال غير قانوني ويزعج المواطنين
حي شرق اسيوط يتخذ إجراءات حازمة ضد كرنفال غير قانوني ويزعج المواطنين
حي شرق اسيوط يتخذ إجراءات حازمة ضد كرنفال غير قانوني ويزعج المواطنين
حي شرق اسيوط يتخذ إجراءات حازمة ضد كرنفال غير قانوني ويزعج المواطنين
حي شرق اسيوط يتخذ إجراءات حازمة ضد كرنفال غير قانوني ويزعج المواطنين
حي شرق اسيوط يتخذ إجراءات حازمة ضد كرنفال غير قانوني ويزعج المواطنين
حي شرق اسيوط يتخذ إجراءات حازمة ضد كرنفال غير قانوني ويزعج المواطنين
حي شرق اسيوط يتخذ إجراءات حازمة ضد كرنفال غير قانوني ويزعج المواطنين
حي شرق اسيوط يتخذ إجراءات حازمة ضد كرنفال غير قانوني ويزعج المواطنين
حي شرق اسيوط يتخذ إجراءات حازمة ضد كرنفال غير قانوني ويزعج المواطنين
حي شرق اسيوط يتخذ إجراءات حازمة ضد كرنفال غير قانوني ويزعج المواطنين
حي شرق اسيوط يتخذ إجراءات حازمة ضد كرنفال غير قانوني ويزعج المواطنين
الجريدة الورقية