صحة اسيوط .. توافر مصل الكلب بالمستشفيات العامة والمركزية

أعلن الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة في أسيوط، عن توفر لقاح الكلب في جميع المستشفيات العامة والمركزية التابعة لوزارة الصحة بمحافظة أسيوط والمراكز الصحية التابعة لها وبفضل هذه الخطوة، يتمكن أهالي المحافظة من حماية أنفسهم وعائلاتهم من خطر الإصابة بداء الكلاب الهربسي.

وأكد زين أن المصل متاح في مستشفى أسيوط العام "الشاملة"، ويتم تقديم الخدمة أيام الأحد والثلاثاء والخميس خلال ساعات العمل الرسمية.

يأتي ذلك ضمن جهود الوزارة لمكافحة والحد من انتشار مرض الكلب في المحافظة. ويتطلب الأمر من أصحاب الحيوانات الأليفة تطعيمها بشكل دوري لتجنب خطر الإصابة بداء الكلب. ويهدف التوفر المستمر للقاح والمصل إلى توفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين الذين يحتاجونها.