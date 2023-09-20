الأربعاء 20 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

صحة اسيوط .. توافر مصل الكلب بالمستشفيات العامة والمركزية

دكتور محمد زين
دكتور محمد زين

أعلن الدكتور محمد زين، وكيل وزارة الصحة في أسيوط، عن توفر لقاح الكلب في جميع المستشفيات العامة والمركزية التابعة لوزارة الصحة بمحافظة أسيوط والمراكز الصحية التابعة لها وبفضل هذه الخطوة، يتمكن أهالي المحافظة من حماية أنفسهم وعائلاتهم من خطر الإصابة بداء الكلاب الهربسي.

وأكد زين أن المصل متاح في مستشفى أسيوط العام "الشاملة"، ويتم تقديم الخدمة أيام الأحد والثلاثاء والخميس خلال ساعات العمل الرسمية. 

يأتي ذلك ضمن جهود الوزارة لمكافحة والحد من انتشار مرض الكلب في المحافظة. ويتطلب الأمر من أصحاب الحيوانات الأليفة تطعيمها بشكل دوري لتجنب خطر الإصابة بداء الكلب. ويهدف التوفر المستمر للقاح والمصل إلى توفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين الذين يحتاجونها.

 

الجريدة الورقية