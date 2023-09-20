محافظ الوادي الجديد يتفقّد أعمال توسعة طريق الدهوس القلمون

أشار اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد إلى أهمية توسيع طريق الدهوس القلمون لتلبية احتياجات المسافرين وتسهيل حركة النقل والتجارة في المنطقة.

وأكد اللواء الزملوط بان خطة توسعة طريق الدهوس القلمون في مركز الداخلة خطوةً هامة في تطوير البنية التحتية للمنطقة وأن محافظة الوادي الجديد ملتزمة بتحسين البنية التحتية وتطوير الطرق لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحسين الحياة اليومية للسكان من أجل تحسين الوضع الحالي وتحقيق مستوى أفضل من الخدمة العامة، يجري الآن عملية توسعة الطريق بهدف تحسين البنية التحتية للمنطقة وتيسير حركة المرور.

وتأتي هذه الأعمال ضمن خطة شاملة لتطوير الطرق والبنية التحتية في محافظة الوادي الجديد، حيث تم وضع خطط مستقبلية لتوسعة وصيانة طرق أخرى في المنطقة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود في تعزيز الاستثمارات وتطوير القطاعات الاقتصادية المختلفة في المحافظة.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة المصرية للارتقاء بالبنية التحتية وتطوير البنية الأساسية في مختلف أنحاء البلاد، حيث تعتبر الطرق من العناصر الهامة في دفع عجلة التنمية وربط المناطق وتسهيل حركة السفر والنقل.

تشمل أعمال التوسعة ردم البرك وإعمار الجسور وتعزيز أساسات الطريق لمنع حدوث أي هبوط أو تشققات في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، يخطط المحافظ لتخصيص طريق فرعي لحركة النقل البطيء، وذلك لتقليل ازدحام الطريق وتحسين تدفق حركة المرور.

من أجل ضمان إنجاز هذا المشروع بأفضل وقت ممكن، وجه اللواء الزملوط مديرية الطرق والنقل بتوفير المعدات اللازمة لأعمال البناء والتطوير. من المتوقع أن يسهم ذلك في تسريع وتيرة الأعمال وضمان الانتهاء في الوقت المحدد.

تعكس خطة التوسعة رؤية استراتيجية لتطوير البنية التحتية في الوادي الجديد وتلبية احتياجات السكان المحليين. من المتوقع أن يحظى هذا المشروع بترحيب من قبل السكان والمشتركين في حركة المرور، حيث سيساهم في تحسين الجودة العامة للحياة وتسهيل التنقل في المنطقة.

تعتبر توسعة طريق الدهوس القلمون في مركز الداخلة، بإشراف اللواء الزملوط، خطوة نحو تحسين البنية التحتية وتسهيل حركة المرور في المنطقة. من المتوقع أن يؤدي هذا المشروع إلى تحسين الجودة العامة للحياة وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في الوادي الجديد.

وتجدر الإشارة إلى أن توسيع الطرق وصيانتها يشكل تحديًا كبيرًا نظرًا لتكلفته الباهظة والتعقيدات التقنية المرتبطة بهذا العمل. ومع ذلك، فإن استكمال هذه الأعمال يعتبر أمرًا ضروريًا لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية للمجتمع المحلي.

فإن جهود اللواء الزملوط وجهود الحكومة في توسعة طريق الدهوس القلمون تعكس التزامًا قويًا بتحسين البنية التحتية وتنمية المحافظة. ومن المتوقع أن تسهم هذه الأعمال في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحسين جودة حياة السكان في المنطقة.

محافظ الوادي الجديد يتفقّد أعمال توسعة طريق الدهوس القلمون

محافظ الوادي الجديد يتفقّد أعمال توسعة طريق الدهوس القلمون

محافظ الوادي الجديد يتفقّد أعمال توسعة طريق الدهوس القلمون