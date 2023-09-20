العظمى 36 درجة .. طقس اسيوط اليوم الاربعاء

حالة الطقس في أسيوط صافية غالبًا خلال الفترة الحالية. وفقًا للتوقعات، يُتوقع أن تصل درجة الحرارة العظمى إلى 36 درجة مئوية مع درجة حرارة صغرى قد تصل إلى 22 درجة مئوية. ستكون الرياح شمالية شمالية غربية بسرعة تتراوح من 15 إلى 25 كم في الساعة.

ومن المهم مراعاة جودة الهواء في أسيوط، حيث تشير التقارير إلى أن جودة الهواء غير صحية في الوقت الحالي. قد يكون من الأفضل اتخاذ تدابير احترازية، مثل تجنب التعرض المطول للهواء الخارجي واستخدام أقنعة الوجه إذا لزم الأمر.

وفيما يتعلق بالأشعة فوق البنفسجية، فإن مؤشر الأشعة فوق البنفسجية القصوى معتدل بواقع 4. يُنصح باتخاذ إجراءات حماية البشرة وارتداء واقي الشمس في حالة التعرض المطول للشمس.

علاوة على ذلك، قد تتواجد هبّات الرياح بسرعة تصل إلى 41 كم في الساعة. وتتراوح نسبة الرطوبة بين 22٪ و 49٪، وتكون درجة التكثف حوالي 12 درجة مئوية.

على صعيد الغيوم، من المتوقع أن يكون الغطاء السحابي قليل جدًا بنسبة 0٪. هذا يعني أن السماء ستكون صافية تقريبًا في معظم الأحيان.